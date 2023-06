Le géant de Place Ville Marie, immense structure d’acier de 52 pieds, sera érigé à nouveau sur l’esplanade de Place Ville Marie (PVM) pendant presque tout le mois de juillet – deux fois par jour, du 7 au 30 juillet. Le spectacle qui y sera présenté, créé par le Cirque Éloize, est l’élément principal de la programmation extérieure dévoilée lundi par Montréal Complètement cirque.

Il n’y aura donc qu’un seul géant, plutôt que trois, comme c’était le cas l’an dernier, avec des structures d’acier identiques érigées au parc Vinet – près du marché Atwater – et au parc Émilie-Gamelin.

Cette année, le directeur général et artistique de la Tohu et du Festival Montréal Complètement cirque, Stéphane Lavoie, a jeté son dévolu sur le centre-ville, et préféré prolonger la durée des représentations plutôt que de multiplier les lieux.

C’est le Cirque Éloize – qui avait le créé le spectacle l’an dernier à Émilie-Gamelin – qui planche sur cette nouvelle création estivale mise en scène par Benoît Landry (Serge Fiori, seul ensemble, cabaret Celeste, au Fairmount).

Dans une vidéo retransmise du Cathcart, où la programmation extérieure était annoncée lundi, le metteur en scène a brièvement expliqué le concept de la pièce acrobatique d’environ 30 minutes intitulée Ode à la joie.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Le directeur général et artistique de la Tohu et du Festival Montréal Complètement cirque, Stéphane Lavoie, en compagnie de la ministre du Tourisme, Caroline Proulx

« Les 12 acrobates feront leur apparition avec une mission : prendre d’assaut le géant dans le but d’atteindre le sommet de la structure. C’est l’idée du triomphe personnel devant ce qui nous dépasse, ce qui est plus grand et plus fort que nous. »

Coûts du projet

Le coût de l’opération n’est pas banal. La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, qui était présente lundi au Cathcart, a confirmé que son ministère avait investi 1,8 million dans le projet. « Montréal demeure la porte d’entrée principale des touristes », a-t-elle rappelé.

Ce type d’évènement confirme que Montréal est une capitale mondiale du cirque, mais c’est aussi une manière d’amener des touristes et de ramener des travailleurs qui peuvent rester en ville et profiter de ces évènements-là. Caroline Proulx, ministre du Tourisme

Mme Proulx a dit avoir un objectif de 65 millions de touristes d’ici 2026, l’équivalent de 5 milliards en devises étrangères.

Le géant de la PVM a également pu bénéficier du soutien du Service de la culture de la Ville de Montréal, qui a injecté 300 000 $ dans le projet, en plus d’une somme de 630 000 $ pour la portion gratuite de la programmation du festival.

Un deuxième géant a été installé à l’extérieur de la Tohu, il permet aux acrobates de s’entraîner et de répéter le spectacle de cet été. Est-ce que le géant sera un évènement annuel ? Stéphane Lavoie le souhaite, mais ne peut le confirmer vu les investissements importants qu’il nécessite.

« C’est sûr que maintenant qu’on a les structures, les coûts diminuent, mais c’est quand même un projet coûteux qu’il faut financer chaque année. Par contre, si c’est un succès, on peut espérer qu’il revienne. En tout cas, on a des demandes pour le présenter ailleurs ! C’est possible de le démonter et de le remonter assez facilement, mais les coûts de transport sont quand même élevés… »

D’autres attractions extérieures

La place Émilie-Gamelin, lieu de prédilection de Montréal Complètement cirque, ne sera pas abandonnée pour autant. Un spectacle extérieur y sera créé par Agile Talon, Gardien du temps. Les acrobates de cette création s’élanceront dans une structure métallique en forme d’horloge.

Cirqu’Easy est également de retour dans le Quartier latin avec une foule d’activités organisées à la place Pasteur. Idem pour la rue Saint-Denis (au sud de Sherbrooke), qui sera le terrain de jeu de nombreux artistes de cirque.

À l’extérieur de la Tohu, la famille Goldencrust débarquera de Floride avec sa fameuse roulotte pour une autre série de représentations – un spectacle vraiment idéal pour la famille. Le duo des Deux de pique est formé des artistes de cirque et comédiens Philippe Trépanier et Tamara Bousquet.

Enfin, neuf quartiers de Montréal présenteront des spectacles extérieurs gratuits de Montréal Complètement cirque. Sans oublier les 14 spectacles (payants) présentés en salle.

Le spectacle du géant sera présenté deux fois par jour du 7 au 30 juillet : à 18 h et à 21 h 30.