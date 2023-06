Premiers jours du mois de juin. Et nous vivons déjà une première canicule ! Voici quelques suggestions si vous souhaitez vous réfugier à l’air climatisé.

La Presse

Début de la 6e édition du Dr. Mobilo Aquafest

La 6e édition du Dr. Mobilo Aquafest se tiendra du 1er au 10 juin. Trois lieux montréalais sont ciblés pour l’occasion : le Quai des Brumes, le Théâtre Fairmount et le Ritz PDB. L’évènement propose une programmation diversifiée : Tranna Wintour, Coco Belliveau et Mona de Grenoble présenteront des monologues, une série consacrée à la relève avec Colin Boudrias, Anne-Sarah Charbonneau, Brian Piton, Rafaële Bolduc, Noémie Leduc Roy, Zach Poitras et Martin Lauzon, ainsi qu’une soirée musicale, présentée par les collectifs LUNES et Les Insoumises, mettant entre autres en vedette Safia Nolin, Miss Sassœur et Lou Laurence. Consultez le site du festival

Présentation de C. R. A. Z. Y. en hommage à Michel Côté

Le 24e Festival du film de l’Outaouais (FFO) sera consacré à la mémoire de Michel Côté, qui nous a quittés le 29 mai. C. R. A. Z. Y sera présenté au Cinéma 9 de Gatineau, le 4 juin, à 19 h. Le FFO se tient du 1er au 9 juin. Consultez le site du Festival du film de l’Outaouais

Cendrillon aux Grands Ballets

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Maude Sabourin sera du ballet Cendrillon. Elle incarnera la belle-mère.

Les Grands Ballets Canadiens présentent Cendrillon du 31 mai au 4 juin, à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts. Chorégraphié par l’Australienne Jayne Smeulders, le ballet mettra en valeur plus de 150 costumes et de nouveaux décors. Des supplémentaires sont prévues les 8 et 9 septembre prochains. Consultez le site des Grands Ballets Canadiens

Stéphane Tétreault à la salle Bourgie

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Le violoncelliste Stéphane Tétreault

Le jeune virtuose Stéphane Tétreault sera accompagné de sept autres violoncellistes et du bandonéoniste Denis Plante pour le concert inaugural du Festival de musique de chambre de Montréal, qui débute dimanche. Le concert Le violoncelle en feu ! est présenté à la salle Bourgie, dimanche à 15 h 30, et mettra à l’honneur des musiques de Bach, des compositions de Denis Plante et des œuvres des immortels du tango que sont Carlos Gardel et Astor Piazzolla. Alexandre Vigneault, La Presse Consultez le site de l’évènement

Festival de la poésie de Montréal

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Baron Marc-André Lévesque est poète et auteur jeunesse.

Jusqu’à dimanche, ne manquez pas le rendez-vous annuel du Festival de la poésie de Montréal, qui bat son plein depuis lundi dans divers lieux de la ville. Dès ce jeudi soir, le Marché de la poésie rassemblera une soixantaine d’éditeurs place Gérald-Godin, sur le Plateau Mont-Royal, tandis que les poètes d’Hochelaga-Maisonneuve (dont Baron Marc-André Lévesque et Renée Gagnon) habiteront le parc Raymond-Préfontaine samedi, dès 17 h 30. Des lectures publiques en plein air ainsi que des discussions dans les librairies participantes sont également au programme. Laila Maalouf, La Presse Consultez la programmation du Festival de la poésie

Parades à la TOHU

PHOTO CAROLINE THIBAULT, FOURNIE PAR L’ÉCOLE NATIONALE DE CIRQUE Les 22 finissants prendront d’assaut la TOHU pour faire étalage de leur talent acrobatique.

À compter de jeudi, les 22 artistes finissants de l’École nationale de cirque prennent d’assaut la piste de la TOHU pour montrer l’étendue de leur talent acrobatique. Dans ce spectacle intitulé Parades et imaginé par Marie-Josée Gauthier, plusieurs arts sont invités, dont la corde lisse, les sangles aériennes, la jonglerie et la planche coréenne. Un spectacle qu’on dit envoûtant, pour terminer en feu d’artifice ces années charnières et exigeantes. Du 1er au 11 juin à la TOHU. Stéphanie Morin, La Presse Consultez le site de la TOHU

Au cinéma : The Little Mermaid et You Hurt My Feelings

Disney reprend ici la formule proposée depuis quelques années. Après Cinderella, Beauty and the Beast, Aladdin, c’était au tour de The Little Mermaid, mettant en vedette Halle Bailey (Ariel) Jonah Hauer-King (prince Éric) et Melissa McCarthy (Ursula), d’être refait en prises de vues réelles. « Comme son prédécesseur, le long métrage constitue un bon divertissement familial que de nombreux fans de la première heure prendront plaisir à écouter avec leur progéniture », nous dit la journaliste Véronique Larocque dans sa critique publiée le 26 mai. Lisez la critique de Véronique Larocque Consultez l’horaire cinéma

