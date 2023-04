The Edge, Bono et Adam Clayton

PHOTO EVAN AGOSTINI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Los Angeles) U2 est habitué à se produire dans de grands arénas et stades sportifs, mais le célèbre groupe montera bientôt sur scène pour créer une nouvelle expérience de concert immersive dans une salle à haute technologie en forme de globe à Las Vegas.

Jonathan Landrum Jr. Associated Press

Live Nation et Sphere Entertainment ont annoncé lundi les dates des prochains concerts de U2 à partir du 29 septembre.

Le spécial de cinq soirs de spectacle du groupe rock se tiendra jusqu’au 8 octobre à la Venetian’s Sphere avec un système audio et visuel de pointe conçu pour chaque spectateur.

En entrevue, le guitariste de U2, The Edge, a dit que l’écran était 20 fois plus grand que celui de la tournée Joshua Tree du groupe en 2019 — la dernière fois que la formation s’est produite en direct dans le cadre d’un concert.

L’immense salle sphérique comptera 17 500 sièges avec une capacité évolutive de près de 20 000 invités. En plus des écrans DEL haute résolution autour du public, la salle est également équipée de milliers de haut-parleurs qui fourniront un système audio multicouche « cristallin » pour chaque siège à l’intérieur.

En tant que musicien, The Edge a déclaré que le concept de la salle est une « idée incroyable » pour aider des artistes comme U2 à capturer toute l’essence de leur son. Il a dit que leurs spectacles offriront une occasion de « transporter littéralement les gens dans un autre espace et temps » et ouvriront une variété de « possibilités créatives ».

Lors des répétitions du groupe, The Edge a déjà constaté une différence importante entre cet endroit et un aréna ou un stade — qui normalement « s’impose à votre son ». Il a déclaré que leurs préparations musicales n’avaient pas beaucoup changé, mais qu’ils commençaient à essayer de comprendre comment utiliser le son immersif comme outil créatif.

The Edge dit que U2 est ravi de revenir sur scène pour la première fois en quatre ans, surtout après la pandémie. Le prochain spectacle du groupe marquera la première fois qu’il se produira sans le batteur Larry Mullen Jr., qui se remet d’une opération au dos. En l’absence de Mullen, Bram van den Berg remplacera le batteur.