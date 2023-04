Les vedettes de Passe-Partout : Élodie Grenier (Passe-Partout), Gabrielle Fontaine (Passe-Carreau) et Jean-François C. Pronovost (Passe-Montagne)

Dans le cadre de la sixième saison de l’émission adorée des tout-petits (et de bien des parents), qui sera consacrée à l’éveil musical, le concert Passe-Partout symphonique sera présenté le 2 décembre.

Pour deux représentations, à 10 h et à 16 h, Passe-Partout, Passe-Carreau et Passe-Montagne rejoindront l’Orchestre Métropolitain (OM) et la cheffe Mélanie Léonard sur la scène de la Maison symphonique de Montréal. En plus des classiques tels Les légumes, Bedon bedondaine et Les maisons, de nouvelles comptines créées pour la nouvelle mouture de Passe-Partout seront arrangés pour orchestre par François Vallières. Simon Boulerice, l’un des auteurs de la série qui entamera sa sixième saison en septembre, assure la mise en scène qui sera ponctuée de jeux et d’histoires. Les Petits Chanteurs du Mont-Royal, préparés par Andrew Gray, seront également du spectacle.

Passe-Partout symphonique sera également présenté le 30 novembre à quelques groupes d’enfants d’âge préscolaire qui fréquentent des Centres de la petite enfance et des garderies.

L’OM et la professeure d’éveil musical Noémie Caron-Marcotte ont collaboré avec l’équipe de Passe-Partout quant aux thèmes à aborder et à la manière d’insuffler certaines notions musicales aux enfants dans les 40 nouveaux épisodes de la prochaine saison.

Les billets pour Passe-Partout symphonique seront mis en vente à compter du 3 avril, à midi, sur le site de la Place des Arts.