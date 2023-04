L’été s’en vient, et grâce à lui, on assistera à de nombreux changements dans les grilles des radios. Longtemps utilisées à des fins de laboratoire, les programmations estivales semblent maintenant adopter une certaine régularité, ce qui n’est pas une mauvaise chose.

Impatient de connaître ceux et celles qui vont nous informer et nous divertir alors qu’on s’enduira de crème protectrice 50, j’ai secoué quelques pommiers. Voici ma récolte.

D’abord, sur ICI Première, les auditeurs de la matinale retrouveront le très rigoureux Maxime Coutié. Depuis plusieurs étés, il occupe le fauteuil le plus important du jour avec beaucoup d’aisance. Il sait donner un ton estival sans renier le sérieux de l’actualité qui, elle, ne prend jamais de vacances.

La case de 13 h sera occupée par Eugénie Lépine-Blondeau, chroniqueuse culturelle chez Patrick Masbourian. Elle avait le même créneau l’été dernier avec une ribambelle de collaborateurs. Son émission sera suivie à 14 h par une série d’entretiens que Marie-Louise Arsenault a réalisés avec des auteurs.

On retrouvera cette intervieweuse aguerrie le samedi midi (créneau de l’émission Les faits d’abord) dans des entretiens avec d’ex-politiciens. Une animatrice qui ne lâche pas le morceau facilement avec des politiciens plus libres de parler… Ça ne devrait pas être plate !

Parlant du week-end, des sources me disent que c’est Catherine Perrin qui va remplacer Franco Nuovo les samedis et dimanches. C’est une excellente nouvelle, car je trouve que cette animatrice évolue dans un créneau ingrat (Feu vert, le dimanche à 15 h). Nous pourrons écouter à loisir cette pro de la limpidité.

Toujours le week-end, nous pourrons compter sur l’inénarrable Jean-Sébastien Girard pour égayer nos 5 à 7 du samedi. Et en direct à part ça. Celui qui triomphe actuellement sur scène revient avec JS Tendresse et ses perles musicales. Faites une grande provision de Campari, il en faudra pour danser sur La Compagnie créole ou pleurer sur Jeane Manson !

On m’a aussi dit que Bruno Blanchet animerait lui aussi un 5 à 7. Il est permis d’imaginer que ça sera le dimanche. Reste le retour à la maison. Allons-nous avoir une garde partagée avec Martin Labrosse et Karyne Lefebvre ? L’autre question concerne le créneau de Pénélope, de 9 h à 11 h 30, en semaine. Vous êtes nombreux à souhaiter le retour d’Isabelle Craig. Moi aussi.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Marie-Claude Lavallée prendra la barre du retour à la maison au 98,5 pour la saison estivale.

Du côté du 98,5, on m’a soufflé à l’oreille que Marie-Claude Lavallée sera à la barre du retour à la maison pendant que Patrick Lagacé ira recharger ses batteries. Je suis très heureux de retrouver cette solide animatrice à la fois sérieuse et chaleureuse. Avec elle, le mercure grimpe toujours de quelques degrés.

C’est Philippe Cantin, une voix aujourd’hui indissociable du 98,5, qui va s’emparer de la case occupée tous les jours de la semaine, entre 12 h et 15 h, par Luc Ferrandez. J’apprécie chez ce journaliste de haut niveau la justesse de ses propos. Avec lui, on a toujours l’heure juste. Et quand il parle de sport, il réussit à me captiver et à me faire tout comprendre. Ce qui n’est pas rien, je vous le jure.

Il faudra voir qui occupera le trône de Paul Arcand. Si on se fie à la tendance des « réguliers de l’été », on devrait retrouver Louis Lacroix. Qui prendra la case de Nathalie Normandeau (10 h à 12 h, en semaine) et celle des matinées du samedi et du dimanche ? Des annonces doivent être faites après Pâques, m’a-t-on dit.

Le gentleman Bruno Marchand

Je reviens sur l’entrevue que le maire de Québec, Bruno Marchand, a accordée à Marie-Louise Arsenault à l’émission Dans les médias il y a quelques jours. Il y fut question des journalistes et de la radio, plus particulièrement de la radio de Québec. Bruno Marchand a une fois de plus démontré à quel point il est un homme brillant et qu’il est un véritable gentleman. Malgré les dures critiques à son endroit, il a défendu le rôle des médias dans nos démocraties. « Quand les politiciens se défendent en critiquant les médias, ils les fragilisent encore plus. Les médias sont fondamentaux dans nos sociétés. » Précisons que ces propos rares et d’une grande sagesse viennent de celui qui a déjà subi les foudres de Dominique Maurais. En septembre dernier, l’animateur de Radio X a fait un lien douteux sur Facebook entre un curé qui l’a agressé durant son enfance et le maire de Québec. Maurais s’est ensuite excusé auprès de Bruno Marchand au cours d’un appel téléphonique.

L’horreur à l’Institut Allan Memorial

Mon balado des derniers jours est celui qui raconte le passé malheureux et troublant de l’Institut Allan Memorial, hôpital psychiatrique de Montréal abrité dans un flamboyant et lugubre édifice (ancien manoir Ravencrag) sur les flancs du mont Royal. Dans les cinq épisodes de Brainswash : les cobayes oubliés, offerts sur OHdio, vous allez découvrir un pan horrifiant de notre histoire. Au début des années 1950, le personnel de cet établissement a pratiqué diverses expériences sur des patients allant d’électrochocs puissants à l’administration de doses de LSD. Certains détails sont durs à entendre, mais cette série est absolument nécessaire. Adapté d’une série produite par la CBC et présenté en français par Sophie-Andrée Blondin, ce balado vous fait littéralement oublier le temps. Idéal quand on fait du vélo stationnaire !