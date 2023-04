Le mois d’avril donne des maux de tête aux téléphiles. Entre l’exode progressif des émissions régulières et l’arrivée des nouveautés printanières, les grilles horaires changent chaque semaine, et suivre le fil paraît impossible… à moins de décortiquer ce croisement de programmations.

Dans un premier temps, recensons les titres ayant déjà battu en retraite. Sur ICI Télé, Les petits tannants et 5e rang ont quitté l’antenne la semaine dernière. L’œil du cyclone clôture sa saison ce soir, À cœur battant demain, En direct de l’univers samedi, Zénith le 13 avril, STAT le 20 avril, Tout le monde en parle le 23 avril et Infoman au début de mai.

PHOTO ERIC MYRE, FOURNIE PAR RADIO-CANADA La dernière de STAT sera présentée le jeudi 20 avril.

À TVA, les séries Hôtel, Nous, Le bonheur, Les moments parfaits, Léo, Les bracelets rouges et L’échappée sont déjà chose du passé. La finale d’Alertes sera présentée ce soir, et celle d’Indéfendable le 27 avril. Du côté des variétés, La voix s’éteindra dimanche, tout comme La vraie nature. La tour tiendra bon jusqu’au 27 avril. Le lendemain, Ça finit bien la semaine s’éclipsera, et Stéphan Bureau animera un dernier Monde à l’envers. Amateurs de Sortez-moi d’ici, vous pouvez souffler : l’aventure se poursuit jusqu’au 14 mai.

PHOTO FOURNIE PAR TVA Indéfendable se poursuit jusqu’au jeudi 27 avril.

Sur Noovo, la troisième saison de Big Brother Célébrités est officiellement terminée. Les autres propriétés du réseau de Bell Média tirent leur révérence au cours des prochains jours, incluant Les imposteurs, La semaine des 4 Julie et L’amour est dans le pré.

Les choses sont beaucoup plus simples chez Télé-Québec. Génial, Ça vaut le coût, Moi j’mange, Dans les médias, L’indice McSween et compagnie ont toutes plié bagage. Un seul relent de l’hiver demeure : Deux hommes en or et Rosalie, qui effectuera son dernier tour de piste vendredi.

Moins de fictions

Puisqu’avec l’éclosion des premiers bourgeons, on observe généralement une diminution d’écoute de 20 %, d’après les chiffres fournis par Cossette Média, les grilles des généralistes sont beaucoup moins riches en fictions originales au printemps qu’en hiver.

Quelques séries figurent néanmoins au programme, la plupart sur ICI Télé : Eaux turbulentes (saison 2) débute mardi à 20 h, La Maison-Bleue (saison 3) le 10 avril à 19 h 30, et Lou et Sophie le 27 avril à 20 h. Le diffuseur public proposera également les quatre nouveaux épisodes d’Un gars, une fille en rafale, du lundi 24 avril au jeudi 27 avril à 19 h. Jusqu’ici, ce revival n’était offert qu’aux abonnés d’ICI Tou.tv Extra.

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Un gars, une fille

Pour sa part, Télé-Québec continue de diffuser L’air d’aller (jeudi à 21 h), une comédie dramatique sur quatre amis atteints de fibrose kystique mettant en vedette Catherine St-Laurent et Antoine Olivier Pilon.

En variétés, ICI Télé ramène Les chefs ! (lundi 10 avril à 20 h), Bonsoir, bonsoir ! (lundi 10 avril à 21 h), Dans l’œil du dragon (mercredi 12 avril à 20 h), Les poilus (dimanche 16 avril à 19 h 30), Question de jugement (lundi 1er mai à 19 h), Pour emporter (samedi 6 mai à 20 h) et L’autre midi à la table d’à côté (dimanche 7 mai à 20 h).

À TVA, la troisième saison de L’île de l’amour, avec Olivier Dion et Geneviève Schmidt, monopolisera la case de 21 h en semaine dès lundi prochain (10 avril). La première cuvée d’insulaires célibataires vient d’être annoncée, et parmi nos descriptions préférées, celle de Destiny, une esthéticienne de 21 ans, arrive en tête de liste : « Magicienne à ses heures, elle sait faire des chapeaux avec des ballons. »

PHOTO FOURNIE PAR TVA Si on s’aimait encore

Quant aux autres productions originales de TVA, elles débarqueront en mai : Si on s’aimait encore (1er mai), Un zoo pas comme les autres (1er mai), Autiste, maintenant majeur (2 mai), Arrive en campagne (3 mai), Les rénos d’Hugo (4 mai) et Sucré salé avec Mélanie Maynard (22 mai).

Chez Noovo, on mise sur deux téléréalités et autant de talk-shows. Trois d’entre eux prennent d’ailleurs l’antenne aujourd’hui : Le fabuleux printemps de Marie-Lyne (18 h 30), Survivor Québec en format quotidienne (19 h) et Combien tu m’aimes ? (19 h 30), une nouveauté dans laquelle Martin Vachon invite des couples à tester leur amour.

PHOTO FOURNIE PAR NOOVO Combien tu m’aimes ?

Quant au rendez-vous de Marc Labrèche, Je viens vers toi, son coup d’envoi sera donné le mardi 11 avril à 20 h. Selon Isabelle Fournier, directrice, lead activation média, chez Cossette Média, l’offre printanière de Noovo saura rallier l’auditoire.

Depuis que Bell Média a racheté Noovo, on sent vraiment un changement de programmation. Il y a une belle variété qui s’installe. Le talk-show de Marc Labrèche suscite la curiosité. Et Survivor Québec, c’est une téléréalité de grande envergure. On croit qu’un plus grand nombre de gens vont se tourner vers Noovo cette saison. Beaucoup plus qu’avant, quand c’était essentiellement des reprises et des films. Isabelle Fournier, directrice, lead activation média, Cossette Média

À Télé-Québec, Un chef à la cabane reprend du service vendredi à 20 h. Et pour faire patienter les fidèles de Y’a du monde à messe, qui reviendra le 12 mai, le diffuseur propose La grande messe, une série de quatre entrevues intimistes pilotées par Christian Bégin avec Mariana Mazza, Paul Houde, Denise Bombardier et Luc Ferrandez, qui occupera le créneau de 21 h les vendredis à compter du 14 avril.

PHOTO BERTRAND EXERTIER, FOURNIE PAR TÉLÉ-QUÉBEC La grande messe entre en ondes le 14 avril.

« Quand l’hiver est terminé, les gens ont envie de sortir dehors, indique Isabelle Fournier de Cossette Média. La météo influence beaucoup les cotes d’écoute. S’il fait beau, l’écoute en différé va augmenter. »