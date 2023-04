Avec Je viens vers toi, son nouveau talk-show sur Noovo, Marc Labrèche souhaite faire la paix avec l’un des chapitres les plus sombres qu’il a traversés dans sa carrière.

Noovo avait convié les médias à découvrir le décor du rendez-vous printanier de Marc Labrèche, lundi après-midi au Studio Notre-Dame à Montréal. Après une entrée en scène fracassante durant laquelle l’animateur a descendu les marches de l’estrade d’une manière qu’on pourrait qualifier de purement Labrèche-esque (avec swag, style, humour et folie), ce dernier a surpris tout le monde en évoquant « la fin difficile » du Grand Blond avec un show sournois, l’émission de soirée quotidienne qu’il a pilotée pendant trois saisons à TVA, de 2000 à 2003. À cette époque, il accompagnait sa femme, qui luttait contre un cancer – cancer qui l’a emportée deux ans plus tard, en 2005.

Son travail étant « devenu secondaire » en raison du contexte, Marc Labrèche a toujours senti qu’il n’avait « pas terminé ce dialogue » avec l’auditoire.

« Vingt ans plus tard, j’ai l’impression de pouvoir le continuer et l’amener ailleurs », a déclaré le principal intéressé, de manière solennelle, au centre d’un plateau soudainement silencieux, tout juste avant d’y aller d’un autre déhanchement et d’une fausse rumeur sur Gino Chouinard (qui aurait refusé d’animer l’émission, a-t-il blagué) pour redonner le sourire aux gens qui buvaient ses paroles.

Le trac

Marc Labrèche entreprendra l’aventure Je viens vers toi mardi prochain, à 20 h. « J’ai le trac, a avoué le gagnant de plusieurs prix Gémeaux. Mais j’ai encore du plaisir à parler aux gens derrière une lentille de caméra. Ça m’étonne moi-même encore. »

Pour lancer sa première saison, l’animateur et producteur associé recevra Katherine Levac. Le lendemain, il s’entretiendra avec Christine Morency.

Ces deux rendez-vous d’une heure seront enregistrés cette semaine. L’identité des collaborateurs qui briseront la glace n’a pas été dévoilée. Mais disons que Labrèche aura l’embarras du choix, puisqu’ils sont 12 à s’être taillé une place dans l’équipe, dont l’ancien maire de Québec Régis Labeaume, Ricardo Larrivée, Fabien Cloutier, Jo Cormier, Eric Preach, Élise Guilbault, Guylaine Tremblay, Ève Côté et Sonia Vachon. L’alignement risque « de changer et d’évoluer » au cours du printemps, a précisé l’animateur, qui promet également d’offrir des parodies, sa marque de commerce et formule gagnante, qu’il traîne d’émission en émission depuis des années, même s’il a déjà tenté de s’en éloigner.

Pour France Beaudoin, qui produit l’émission pour Pamplemousse Média, ces imitations étaient incontournables. « Une émission de Marc Labrèche sans sketchs et parodies, c’est comme aller voir le show de Bleu Jeans Bleu, et qu’ils ne jouent pas Coton ouaté », a-t-elle déclaré en entrevue avec La Presse.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE La productrice France Beaudoin, qui regarde attentivement la présentation de Marc Labrèche

Parlant du groupe Bleu Jeans Bleu, son chanteur, Claude Cobra, forme l’orchestre maison du rendez-vous bihebdomadaire avec Antoine Gratton (directeur musical), Jonathan Drouin (basse) et Domino Santantonio (batterie). Deux soirs par semaine, le quatuor foulera une scène recouverte d’un tapis shag qui, en raison de l’éclairage orangé qui enveloppait le studio lundi, semblait provenir du même fournisseur que Youppi !

Quant au reste du décor de type 360 degrés, à la fois chaleureux et moderne, mentionnons la présence du public tout autour, très proche de l’action. On signale également une fausse fenêtre derrière laquelle on aperçoit Montréal by night, une grande table circulaire pour rassembler les collaborateurs, ainsi qu’un espace doté d’un écran vert comme au Daily Show, qui pourrait servir aux portions sketchs.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Marc Labrèche sur la scène musicale de sa nouvelle émission Je viens vers toi

Invité à décrire la ligne directrice de l’émission, Marc Labrèche a parlé de « fantaisie », de « cadre décoincé » et d’« esprit éclaté ».

Ce n’est pas juste un talk-show. Ce n’est pas juste une émission de variétés. C’est cliché, mais c’est comme un 5 à 7 entre chums. La conversation peut prendre toutes sortes de directions, et c’est correct. Marc Labrèche

Pour sa part, France Beaudoin, qui travaille au concept de l’émission depuis bientôt trois ans, a employé l’expression « talk-show non conventionnel ».

« C’est une formule assez différente, a-t-elle déclaré. Ce n’est pas du question-réponse. On n’est pas là-dedans. L’idée, ce n’est pas de réinventer la télé ; c’est de laisser Marc Labrèche amener une réflexion un peu en marge, qui fait rire, qui touche autrement. »

Un test pour l’automne ?

Je viens vers toi s’inscrit dans une programmation printanière particulièrement étoffée pour Noovo, qui comprend également Le fabuleux printemps de Marie-Lyne, la téléréalité amoureuse Combien tu m’aimes ? et Survivor Québec. Bien qu’en général, l’écoute télévisuelle diminue de 20 % au printemps par rapport au calendrier automne-hiver (selon les données de Cossette Média), Bell Média, propriétaire du réseau, a décidé d’investir dans cette période annuelle.

« Habituellement, les chaînes généralistes, on fait des gros automnes, on fait des gros hivers, et quand le printemps arrive, on réduit le nombre de productions », a résumé Suzane Landry, vice-présidente, développement de contenu, programmation et information chez Bell Média. « Chez Noovo, on est en croissance. Les choses vont bien. On fait le pari d’aller chercher les gens qui cherchent quoi regarder. Parce qu’ils sont encore nombreux à regarder la télé au printemps. »

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Suzane Landry, vice-présidente, développement de contenu, programmation et information chez Bell Média

L’arrivée de Marc Labrèche à Noovo au moment où Julie Snyder quitte La semaine des 4 Julie (la dernière sera diffusée jeudi) n’est sans doute pas anodine. Après son blitz printanier de 10 semaines, est-ce que l’animateur pourrait animer Je viens vers toi l’automne prochain ?

S’il ne souhaite pas reprendre le flambeau du lundi au jeudi (la formule « non traditionnelle » de l’émission ne pourrait pas permettre un rythme aussi soutenu), la porte semble ouverte pour d’autres fréquences, soit une ou deux fois par semaine.

Du côté du diffuseur, Suzane Landry a indiqué qu’elle n’était « pas en mesure » de parler de l’offre automnale.