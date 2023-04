Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder

La dernière : La semaine des 4 Julie

Après 4 saisons, plus de 300 émissions et tout autant de tours de tapis roulant, Julie Snyder tire sa révérence aux commandes du talk-show quotidien de Noovo. Pour marquer sa dernière semaine en ondes, l’ex-démone recevra la personnalité gagnante de Big Brother Célébrités, Mona de Grenoble, et trois collaborateurs (Tammy Verge, Antoine Vézina et Guillaume Pineault) lundi, Isabelle Boulay et Lise Dion mardi, et Mariana Mazza, Véronique Claveau, Silvi Tourigny et Serge Denoncourt mercredi. Jeudi, la production promet un « gros party d’adieu » mettant notamment en vedette Les Trois Accords, qui signent la chanson thème de l’émission.

Noovo, du lundi au jeudi à 21 h

En rattrapage : Robert en CharleboisScope

PHOTO BRUNO DESTOMBES, FOURNIE PAR TÉLÉ-QUÉBEC Robert en CharleboisScope

Présenté en primeur samedi, ce spectacle donné en novembre 2020 et en décembre 2021 s’avère une formidable rétrospective de l’œuvre du Garou original. Au programme, 14 succès indémodables, dont Dolorès, Les ailes d’un ange, Entr’deux joints, Mon pays, Fu Man Chu, Lindberg (avec Louise Forestier), J’t’aime comme un fou, Je reviendrai à Montréal et Ordinaire. D’une durée de 75 minutes, la captation réalisée par Louis-Philippe Eno montre à quel point l’auteur-compositeur-interprète de 78 ans (!) pousse — encore aujourd’hui — la note avec justesse et puissance. On signale également l’abondance d’images d’archives, qui agrémentent ce voyage temporel haut en couleur.

Télé-Québec, vendredi à 22 h (également offert à video.telequebec.tv)

Le coup de dés : Lac-Noir

PHOTO FOURNIE PAR GROUPE TVA Lac-Noir

Offert en primeur sur Club illico depuis février 2022, ce thriller policier surnaturel des auteurs Martin Girard (Nitro Rush, Le jeu) et Charles Dionne (Alertes, Jusqu’au déclin) débarque sur ADDIK. Créé par Frédérik d’Amours (réalisateur des films À vos marques… party !) et découpé en huit épisodes, il relate le parcours de Valérie Boivin (Mélissa Désormeaux-Poulin), une policière de Montréal qui choisit de s’installer pour l’été dans un petit village des Laurentides baptisé Lac-Noir avec son fils adolescent (Anthony Terrien) pour épauler le chef de police local (Stéphane Demers), dont l’ancien partenaire a mystérieusement disparu sans laisser de trace. La distribution comprend également Normand D’Amour, Laurie Babin, Andreas Apergis et Louise Cardinal.

ADDIK, lundi à 21 h

La surprise : The Night Agent

PHOTO DAN POWER, FOURNIE PAR NETFLIX The Night Agent

Lorsqu’il atteint la cible, ce thriller d’action en 10 épisodes rappelle Bodyguard, cette minisérie britannique de 2018 avec Richard Madden. (Quoiqu’on aurait aussi pu parler du film de 1992 avec Whitney Houston et Kevin Costner… sans les ballades.) Plus ou moins crédible, le scénario inspiré du roman de Matthew Quirk est néanmoins efficace : on suit un agent subalterne du FBI (Gabriel Basso) plongé au cœur d’un complot dangereux, qui doit protéger une jeune femme (Luciane Buchanan) des gens ayant assassiné sa tante et son oncle. Sortie le 23 mars, la première saison connaît un succès tellement fulgurant qu’une suite a déjà été annoncée pour 2024.

Netflix