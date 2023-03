Le diffuseur Danse Danse a dévoilé mercredi les 15 spectacles de sa prochaine saison, sa plus grande et ambitieuse en un quart de siècle.

« Cette programmation d’envergure réunit sur les scènes du Théâtre Maisonneuve, de la Salle Wilfrid-Pelletier et de la Cinquième Salle des ensembles petits et grands, de prestigieuses compagnies internationales provenant de l’Allemagne, la Colombie, l’Italie, le Royaume-Uni et les Pays-Bas avec les plus grandes compagnies d’ici », peut-on lire dans le communiqué.

De grands noms de la danse contemporaine comme Akram Khan, Crystal Pite, Hofesh Shechter et Marie Chouinard font partie de cette saison 2023-2024.

En septembre, le JOAT Festival international de street dance s’installera au cœur du Quartier des spectacles pour célébrer les styles de la rue sur la scène. « Ce festival est porté par la culture du street dance et se veut une occasion de partir à la découverte de danses vernaculaires afro-américaine », assure-t-on.

Le 50e des Ballets Jazz

Toujours en début de saison, à l’occasion de son 50e anniversaire, les Ballets Jazz Montréal et sa nouvelle directrice artistique Alexandra Damiani, proposeront Essence. Il s’agit d’un programme triple entièrement féminin avec des œuvres de Crystal Pite, Ausia Jones ainsi que la chorégraphe canadienne Aszure Barton.

PHOTO DAMIÁN SIQUEIROS. FOURNIE PAR DANSE DANSE Les interprètes Kevin Lau, Diana Leon, Raphaëlle Sealhunter, Judy Luo dans une nouvelle création d’Anne Plamondo.

En novembre, Danse Danse présentera une nouvelle création attendue d’Anne Plamondon, qui réunira « un septuor énergique et fougueux ». La danseuse dit illustrer « l’urgence d’agir qui caractérise notre époque et la force vitale du vivre ensemble pour une communauté en quête de sens ».

En février 2024, Margie Gillis (qui joue à guichets fermés à L’Agora de la Danse cette semaine) soulignera encore une fois ses 50 ans de création avec un spectacle pour 16 interprètes. « Littérature du corps explore les méandres de l’âme, la féminité et la dure réalité des réfugiés climatiques, dévoilant à travers ceux-ci la poésie tapie au creux de la danse. »

Première artiste associée de la Place des Arts, Rhodnie Désir est aussi présente avec Symphonie de cœurs, un spectacle à grand déploiement pour 15 interprètes et les 60 musiciens de l’Orchestre Métropolitain, dirigé par le chef Yannick Nézet-Séguin.