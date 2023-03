Les artistes septuagénaires se portent bien. Lionel Richie, 73 ans, sera au Centre Bell le 9 août prochain avec la formation Earth, Wind & Fire, dans le cadre de sa tournée Sing a Song All Night Long.

La tournée de l’ex-leader des Commodores démarrera quelques jours plus tôt, le 4 août, à Minneapolis. Il s’arrêtera à Toronto la veille (le 8 août), puis à Montréal le 9 août. Les billets seront mis en vente à partir du 13 mars prochain.

Lionel Richie, qui a vendu plus de 125 millions d’albums (à l’époque où il s’en vendait), revisitera son vaste répertoire, qui compte plusieurs tubes comme All Night Long, Penny Lover, Stuck on You, Hello, Say You, Say Me, ou encore Dancing on the Ceiling.

L’artiste américain foulera la scène du Centre Bell avec une autre formation légendaire, Earth, Wind & Fire, fondée en 1969 par Maurice White. Les membres actuels, également de jeunes septuagénaires, seront menés par Philip Bailey, Verdine White et Ralph Johnson.

Le groupe de musique funk reprendra ses hits, parmi lesquels Let’s Groove, September ou encore Reasons.