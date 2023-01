La street dance s’invitera au prochain FTA avec In My Body du chorégraphe canadien Crazy Smooth.

La programmation du prochain Festival TransAmériques, qui portera la signature des nouvelles codirectrices artistiques Martine Dennewald et Jessie Mill, commence à prendre forme. En effet, le festival a dévoilé mardi cinq spectacles à venir ce printemps.

La présence à Montréal de l’actrice Adèle Haenel, qu’on a pu voir notamment dans le film Portrait de la jeune fille en feu, risque d’attirer l’attention, surtout que cette dernière sera dirigée par la metteure en scène Gisèle Vienne, bien connue des festivaliers pour ses œuvres qui bousculent les conventions théâtrales. Ce sera sans doute le cas avec L’Étang, dont le texte est signé par l’écrivain et poète Robert Walser.

En danse, la chorégraphe nord-irlandaise Oona Doherty sera de passage à Montréal pour la première fois avec Navy Blue, œuvre portée par 12 interprètes de toutes générations et présentée sur la grande scène du Théâtre Maisonneuve. Ce ballet contemporain se déploiera à la fois sur le 2e concerto pour piano de Rachmaninov et sur une partition électronique.

Du côté des productions québécoises, notons deux spectacles signés par la compagnie de Chelsea L’eau du bain. Inspirée de La maladie de la mort de Marguerite Duras, la pièce White Out plongera le public dans une expérience théâtrale « sensorielle et poétique. » Dans ce même décor, la compagnie proposera une œuvre pour jeune public intitulée La chambre des enfants et qui rassemblera une troupe de jeunes interprètes entre l’enfance et l’adolescence.

Finalement, la street dance s’invitera au Monument-National avec In My Body, signé par le chorégraphe et b-boy canadien Yvon Soglo alias Crazy Smooth. Ici, neuf interprètes de trois générations distinctes vont interroger leurs propres limites dans une « célébration de la diversité des corps. »

Les billets à l’unité pour ces spectacles sont déjà en vente. Notons que le festival TransAmériques est présenté du 24 mai au 6 juin.