Depuis novembre dernier, le metteur en scène René Simard planche sur la production d’une nouvelle comédie musicale, La Famille Addams, basée sur les personnages cultes créés par le dessinateur américain Charles Addams. Le spectacle sera à l’affiche à Montréal l’automne prochain.

Or, le metteur en scène a annoncé mardi qu’il va faire des auditions ouvertes pour trouver l’interprète de Pugsley Addams, le cadet de la famille, pour compléter sa distribution. On sait déjà que c’est la comédienne Alexandra Sicard qui tiendra le rôle de sa ténébreuse sœur, Mercredi. L’identité des parents, Morticia et Gomez Addams, sera dévoilée bientôt.

« Quiconque paraissant avoir entre 12 et 14 ans et possédant des aptitudes en chant, en jeu et en danse peut soumettre sa candidature selon les modalités détaillées sur la page Facebook du spectacle », explique la production par voie de communiqué. « Je ne cherche évidemment pas des artistes d’expérience. La voix est très importante, mais le potentiel en jeu et en danse aussi », ajoute René Simard. Les candidats retenus seront conviés aux auditions à Montréal les 11 et 12 février, et aussi à Québec, les 17 et 18.

La comédie musicale d’Andrew Lippa a été créée à Broadway en 2009 et reprise par la suite en tournée. Elle sera présentée en français dans une « version macabre et complètement éclatée de La famille Addams », avec des chorégraphies du duo Team White (gagnants de Révolution 1), sous la direction musicale de Guillaume St-Laurent.

La Famille Addams sera présentée à l’Espace St-Denis de Montréal à compter du 17 octobre 2023, puis à la Salle Albert-Rousseau de Québec en décembre 2024.