Charles-Éric Blais-Poulin La Presse

Marissa Groguhé La Presse

L’évènement : Lisa LeBlanc

« Pourquoi faire aujourd’hui/Qu’est-ce tu pourrais faire demain ? » Lisa LeBlanc a beau tenter de nous corrompre dans son récent tube, la procrastination ne sera pas payante ce jeudi. Il faudra se trouver dans l’enceinte du Club Soda à 21 h pour voir et entendre la nouvelle reine du « chiac disco », titre d’un album vigoureux et dansant paru en mars 2022. Inspirée par son double pandémique, l’improbable amatrice de bingo Belinda, la chanteuse acadienne a renoué avec le français qui l’a fait connaître il y a une décennie. Lisa LeBlanc promet un « show de party ». De quoi nous faire oublier que, des fois, « la vie, c’est d’la marde ». À bon entendeur. Première partie : Lumière.

PHOTO ROMAIN GARCIN, FOURNIE PAR LA MAISON DE DISQUES Sofiane Pamart

La découverte : Sofiane Pamart

Le « pianiste du rap français », Sofiane Pamart, est un ovni. Il incarne la fusion entre la musique néo-classique et l’esthétique hip-hop. Fort d’une formation classique au conservatoire, le Français a gardé la technique apprise dans l’étude de Schumann, de Ravel et de Chopin pour y insuffler sa propre couleur. Ses compositions sont cinématographiques, envoûtantes. Le pianiste au look et à l’attitude d’un rappeur a sorti en début d’année son deuxième album, Letter, une lettre d’amour pour son public. Invité à présenter son œuvre partout dans le monde au cours des dernières années, il jouera ses compositions à la Maison symphonique, jeudi soir.