Échos de scène: Huff, en anglais comme en français

Tous les mardis, La Presse présente les actualités de la semaine dans le monde du théâtre à Montréal et au Québec. Premières, coups de coeur, spectacles en tournée et pièces à voir. La scène se passe ici et maintenant.

En anglais comme en français

Belle initiative de La Licorne. Le spectacle solo Huff est présenté cette semaine à La Petite Licorne en anglais, avec des surtitres français, dans une traduction d'Étienne Lepage. La pièce est signée par l'auteur et interprète métis et cri Cliff Cardinal et mise en scène par Karin Randoja.

Ce solo sur la réalité des communautés autochtones au Canada a été créé en 2015 à Toronto, récoltant depuis les éloges de la critique partout au pays. Huff a aussi été récompensée par plusieurs prix et a été jouée plus d'une centaine de fois à travers le pays et à l'international.

L'auteur nous confronte aux stéréotypes associés aux cultures autochtones. Cardinal interprète plus d'une douzaine de personnages et mélange humour noir, fantaisie et réalisme magique. «Huff nous plonge dans un sujet brûlant et dérangeant, qui nous laisse sans voix», a écrit le Globe and Mail donnant à la production une note presque parfaite. De son côté, l'hebdomadaire Now a qualifié la pièce de Cardinal de «chef d'oeuvre en construction».

À La Petite Licorne, jusqu'au 3 novembre.