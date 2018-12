Des galas Juste pour rire bien de leur temps

Patrick Rozon, nouveau grand manitou de Juste pour rire, s'est donné pour mission d'actualiser le festival. C'est dans cette optique qu'il a choisi de confier les Soirées Carte blanche, format qui remplace les anciens Galas Juste pour rire, à Katherine Levac (16 juillet), Anne-Élisabeth Bossé (18 juillet), Adib Alkhalidey et Julien Lacroix (19 juillet), Philippe Laprise (17 juillet) et Jay Du Temple (20 juillet). «On a déjà eu Anaïs Favron en duo avec Maxim Martin, mais c'est la première fois que des filles vont animer un gala seules. Il était temps... et ce n'est que le début!» lance-t-il en entrevue avec La Presse.

«Je n'ai jamais rien animé de ma vie, même pas au Bordel! Au début, je n'étais pas certaine, mais j'ai décidé de voir ça comme une fête. J'ai envie de présenter des gens qui ont eu un impact sur ma carrière ou dans ma vie. Je veux amener les gens dans mon univers, et j'espère qu'ils vont devenir leurs coups de coeur», explique Katherine Levac, enthousiaste.

Bien décidé à rajeunir son image, le festival fera plus que jamais preuve d'audace dans sa programmation, nous promet-on. «On recherche des numéros qui ont du souffle. Pour 2019, on veut s'ouvrir à d'autres voix, d'autres contenus, d'autres réalités, d'autres façons de voir et de faire rire. Avec nos animateurs, on va s'assurer de présenter cinq Soirées dignes de la Ligue nationale de l'humour», a précisé Jonathan Racine, directeur de Juste pour rire TV.

Habitué des Galas Juste pour rire, Philippe Laprise a déjà commencé à brasser quelques idées, mais désire avant tout réaliser ses rêves en humour.

«Je me suis même demandé si je pouvais faire du parachute sur scène ! Jusqu'en mars, je ne mettrai aucune limite à ma création. Et après, avec les budgets, ils me diront ce qui est possible ou non.»

«L'équipe des Olivier s'en vient avec moi, c'est certain! poursuit-il. Je vais essayer de surprendre avec des gens qui ne font pas d'humour, comme mon amie Brigitte Boisjoli.»

De leur côté, Adib Alkhalidey et Julien Lacroix compter tabler sur leur passion pour le cinéma. «On va essayer de capitaliser sur notre amour pour de la fiction et notre belle banque d'amis dans l'industrie. On veut réunir les gens qui nous font le plus rire», note Adib Alkhalidey.

Le Cabaret à Laurent

Avec 15 animations de galas à son actif, Laurent Paquin sera de retour, mais dans une toute nouvelle formule, les 13 et 14 juillet au Monument-National: le Cabaret à Laurent.

«On veut créer quelque chose qui se rapproche d'un comédie-club de luxe, devant 800 personnes. J'ai envie d'une scène qui se prolonge dans la foule, de recréer une ambiance de cabaret. Avec le Bordel, j'ai retrouvé le plaisir de jouer dans cette ambiance. Mon intention est de créer une marque de commerce à l'intérieur qui pourrait avoir lieu chaque année, comme L'évènement JMP. J'aimerais approcher Martin Matte, Louis-José [Houde], des gens qu'on n'a pas vus depuis un moment à Juste pour rire», avance Laurent Paquin.

Bien que Juste pour rire refuse encore de confirmer la nouvelle, Radio-Canada devrait devenir le diffuseur officiel du festival dès cet été, selon nos sources.