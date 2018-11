Aziz Ansari annonce une tournée

Les spectacles de Road to Nowhere débuteront en février. Ansari se produira notamment au festival Just for Laughs de Vancouver, ainsi qu'à Calgary et à Windsor.

En janvier dernier, il a reconnu avoir eu une relation sexuelle avec une femme l'accusant d'inconduite, mais l'humoriste a affirmé de son côté qu'elle était «consentante». - Émilie Côté