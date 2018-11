Martin Matte bientôt sur Netflix

Cette vitrine mondiale rejoint des gens à qui Martin Matte n'avait jamais pensé, en écrivant la série. Un Ukrainien lui a par exemple écrit pour confier son affection pour la série québécoise... En lui demandant qui chantait J'ai souvenir encore (de Claude Dubois).

«L'impact est incroyable. À l'aéroport Charles-de-Gaulle, j'ai été surclassé parce que l'employé du guichet est un fan de la version québécoise des Beaux malaises. Et en voyage au Chili, j'ai rencontré un Chilien qui m'a demandé ce que je faisais. Eh bien, le lendemain matin, quand je l'ai croisé, il m'a dit qu'il avait visionné des épisodes des Beaux malaises, la veille, sous-titrés en espagnol, après m'avoir rencontré...» Il parle de Netflix comme d'un phénomène culturel et donne l'exemple de son fils adolescent, qui ne consomme à peu près pas de télé traditionnelle: «Il avait conscience du succès des Beaux malaises à TVA, mais je ne peux pas dire qu'il était impressionné. Tu sais, les ados... Mais quand il a pris conscience que Les beaux malaises étaient sur Netflix, là, il était impressionné!

- Donc, que tu aies eu des cotes d'écoute de 1,6 million avec Les beaux malaises...

- Euh, me corrige-t-il avec ce ton baveux qu'il a développé dans son personnage de gars au-dessus de ses affaires, tu sauras qu'on a déjà fait 2,2 millions...

- Oui, OK : 2,2 millions, ça n'impressionnait pas ton gars, mais Netflix...

- Netflix, oui: ça, ça l'impressionne. C'est ce qu'il regarde, c'est ce que ses amis regardent.»

* * *

C'est moi qui aborde le printemps (un peu) difficile que Matte a vécu, lui qui a dû composer - pour la première fois de sa vie professionnelle - avec des critiques parfois assassines à propos d'Eh la la..!

Il reconnaît que certaines critiques l'ont ébranlé. Il constate un décalage entre la réception chaleureuse du public - 50 000 billets vendus en 24 heures, des ovations partout, etc. - et la froideur de certaines critiques. Leur droit le plus strict, reconnaît-il.

«Ça a fait mal à l'ego. Mais que veux-tu que je fasse? Je lis ça, le matin et le monde est debout, dans la salle, le soir. Je fais ce que je fais depuis toujours: je travaille fort et je m'entoure bien, avec des gens comme François Avard et Alexis Martin. Et là, il y a Netflix qui achète mon spectacle. Ça me fait un petit velours...»

Netflix et les taxes

C'est Martin Matte qui aborde en entrevue la question épineuse de la taxation de Netflix. On sait que Québec a annoncé, dans les dernières semaines du gouvernement Couillard, que Netflix serait assujetti à la TVQ. Mais Ottawa refuse toujours d'imposer la TPS au fournisseur de contenu numérique: «Et je dois dire mon incompréhension devant le fait que Netflix ne paie pas ces taxes. J'aimerais ça, ironise-t-il, que mes fans n'aient pas à payer les taxes sur mes billets de spectacle. En télé, illico et ICI Tou.tv, qui font de bonnes séries, doivent payer leurs taxes. Mais pas Netflix. Je ne comprends pas. C'est un désavantage concurrentiel pour les autres.» En a-t-il parlé à ses interlocuteurs américains? «Non, dit-il, nos discussions ont porté sur les aspects créatifs et artistiques.» Ils liront ses vues sur la «taxe Netflix» ici.

Statistiques

> Il y aurait un peu moins de 7 millions d'abonnés à Netflix au Canada

> Netflix ne divulgue pas le nombre de ses abonnés, estimés à 146 millions dans le monde

> En 2018, Netflix aura consacré 13 milliards US à créer et à acheter du contenu.

> Au Canada, la société s'est engagée à investir 500 millions dans la production de contenu canadien, dans le cadre d'une entente controversée avec Ottawa.