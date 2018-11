Éric Bernier: remixer ma vie

Éric Bernier est enthousiaste à l'idée de reprendre Le mystère d'Irma Vep, avec Serge Postigo. «Reprendre, 14 ans plus tard, ce spectacle nous permet de mesurer les changements dans la société. Le succès phénoménal de RuPaul Drag Race m'enchante complètement. Dans Irma Vep, le thème de la transformation et de la mutation par l'acceptation de sa vérité profonde est quelque chose qui m'interpelle encore aujourd'hui», dit le comédien. Au Monument-National, jusqu'au 24 novembre; puis en tournée dans 22 villes au Québec.

La chanson qui vous fait penser le plus à votre enfance?

Summertime, version Janis Joplin

«Je me rappelle que mon frère avait une collection impressionnante de disques de rock et de rock psychédélique. Écouter ce morceau sans préparation est presque une expérience paranormale... Sa peine, sa douceur et sa rage m'ont complètement déstabilisé. Sa voix a traversé mon jeune coeur prépubère qui n'avait rien vécu encore.»

La chanson qui vous fait pleurer à tout coup?

There is a Light and it Never Goes Out, de The Smiths

«C'est une chanson qui me rappelle la période romantique, intense et tellement désespérée de l'adolescence! Sur l'obsession de rencontrer l'amour de sa vie! La chanson passe de mineur à majeur, pour le moment euphorisant du refrain où Morrissey chante que s'il devait mourir à côté de son amour, dans un accident de voiture, le plaisir et le privilège seraient le sien. Du pur génie!»

Celle qui vous rappelle vos tournées avec les spectacles de Robert Lepage dans les années 90?

Big Time Sensuality, de Björk

«Je me souviens très bien que Björk avait le même âge que moi et venait de sortir son premier album [Debut, en 1993]. Grâce à Robert Lepage, j'allais apprendre mon métier et faire le tour du monde! C'était une chance incroyable et je me sentais complètement en osmose avec Björk qui se lançait dans le monde avec sa vision originale de la vie. Je voulais vivre cette vie qui était devant moi, intensément, avec Björk!»

Une chanson que vous auriez aimé écrire?

Le retour d'un amour, de Pierre Lapointe

«Cette chanson est renversante de beauté et de vérité. Une osmose parfaite entre l'interprétation sensible de Pierre Lapointe, la mélodie et le texte.»

Une chanson que vous avez déjà interprété sur scène?

You Only Live Twice, de Nancy Sinatra

«J'ai chanté dans un groupe qui s'appelait BOB: Unstable Friends, que j'avais formé avec Michel F Côté et Guy Trifiro. J'étais obsédé par cette chanson de James Bond. Pour une raison que j'ignore, vers 5h du matin, j'ai décidé d'enregistrer les pistes de voix tout doucement pour ne pas réveiller les voisins et je n'ai jamais réussi à retrouver sur scène le petit "mood" magique de l'aube.»

Une chanson que vous réécoutez sans cesse?

La grenade, de Clara Luciani

«Depuis l'été dernier, cette chanson me propulse vers l'avant et me donne de l'énergie! Je suis dans une obsession totale ! Bien sûr, la voix et le registre immense de Clara Luciani y sont pour beaucoup! "Sais-tu que là sous ma poitrine une rage sommeille, que tu ne soupçonnes pas [...]" Grande chanteuse pour très très longtemps!»