Un nouveau spectacle pour Mike Ward

L'humoriste promet d'aborder des thèmes plutôt sombres, parmi lesquels la dépression, la peur d'être raciste, le suicide et les agressions sexuelles.

Il raconte aussi deux enlèvements (le premier dont il a été victime en Haïti, et le second dont il est l'auteur... par accident ). Il parle également de sa consommation d'alcool, des menaces de mort adressées à Guy Nantel et des transgenres.

Il sera sur le plateau de Tout le monde en parle ce dimanche et les billets seront en vente dès lundi.