Steve Martin et Martin Short, mémorable duo

Steve Martin et Martin Short se donnent rendez-vous sur la scène de la salle Wilfrid-Pelletier dimanche soir pour présenter Une soirée que vous oublierez pour le restant de vos jours! Les deux artistes sont actuellement en tournée avec ce spectacle mêlant humour, numéros musicaux et conversations sur leur vie dans le show-business. Entrevue avec deux géants de l'humour américain inséparables depuis leur rencontre au grand écran dans ¡ Three Amigos !, il y a 30 ans.

L'un d'entre vous a déjà dit à l'autre, il y a 30 ans, à la blague: «Un jour, on sera si désespérés qu'on retravaillera ensemble.» Pourquoi avez-vous choisi de créer ce duo sur scène maintenant?

Martin Short: Steve et moi avons travaillé ensemble de différentes manières sur des projets, dont cinq films, des présentations de prix, etc. Et on est aussi des amis très proches. Au printemps 2011, on nous a demandé de nous interviewer sur scène en clôture du festival Just for Laughs à Chicago. Ça a été formidable, en grande partie à cause de la chimie qui existait depuis longtemps entre nous. Tellement qu'on a décidé de le refaire, ce qui a donné finalement ce spectacle!

Steve Martin: J'aime penser que Marty et moi sommes un nouveau duo comique. Il n'y en a pas eu depuis très, très longtemps ! On a trouvé un moyen de créer une équipe qui était pertinente dans le monde d'aujourd'hui.

Martin Short: C'est un peu comme l'expression : ce qui est vieux est neuf à nouveau. Sauf que dans notre cas, c'est plus: ce qui est vieux l'est encore plus que ce qu'on peut imaginer! (rires)

En regardant la captation de votre spectacle offert sur Netflix, on se rend compte que vous vous taquinez beaucoup sur scène et maîtrisez bien l'art de l'insulte déguisée en compliment. Est-ce votre marque de commerce?

Martin Short: Je pense que les vrais amis font ça de manière générale. Quand deux personnes savent que ce n'est pas sérieux, personne n'est jamais blessé et c'est un jeu très amusant. De temps à autre, on entend le public prendre certaines blagues au sérieux. Et c'est très drôle de les voir réagir de cette manière après 900 autres insultes qui sont bien passées tout juste avant!

Steve Martin: Tout ça a commencé lors des soupers que nous organisions, où on faisait déjà ça toute la soirée!

Comment s'est passée votre première rencontre?

Steve Martin: On en parle dans le spectacle, alors on ne veut pas trop en dévoiler. Mais Marty est venu chez moi récupérer le scénario du film ¡ Three Amigos !...

Martin Short: C'était au printemps 1985. Je ne l'avais alors jamais rencontré. Il ne savait pas qui j'étais...

Steve Martin: ... et je lui ai demandé de livrer le scénario à Martin Short!

Est-ce que le tournage de cette comédie est votre plus beau souvenir ensemble?

Martin Short: C'était aussi amusant à faire que ce qu'on puisse imaginer. Notre instinct a été de continuer à avoir autant de fun ensemble. Il marque donc le début de notre amitié et de nos collaborations.

Les musiciens du groupe The Steep Canyon Rangers et le pianiste de jazz Jeff Babko sont avec vous sur scène. Steve est un musicien joueur de banjo, alors que Martin a joué dans diverses comédies musicales. Quelle place tient la musique dans ce spectacle?

Steve Martin: Le mélange qu'on a choisi d'avoir pour ce spectacle est environ 85 % d'humour et 15 % de musique, dont 7 % de musique humoristique. On a de super musiciens et je dois aussi souligner la voix exceptionnelle de Marty! J'ai été en tournée avec Karen Carpenter et, soir après soir, elle était sans faille sur scène! Marty est pareil, avec une maîtrise incroyable de sa voix. On s'amuse avec le band pendant le spectacle, mais à la fin, Marty chante plus sérieusement et merveilleusement bien!

À quoi doit-on s'attendre dimanche soir à Montréal?

Martin Short: On a beaucoup de nouveau matériel depuis la captation pour Netflix. Il y a des éléments qu'on a conservés, car les gens voulaient les voir. Mais c'est environ 60 % de nouveautés!

Steve Martin: Je suis allé à Montréal de très nombreuses fois. Un de mes premiers boulots à 22 ans a été de faire une émission spéciale d'une demi-heure intitulée The Funnier Side of Eastern Canada, c'est-à-dire Montréal et Toronto. J'ai beaucoup d'affection pour cette ville.

Steve Martin & Martin Short: Une soirée que vous oublierez pour le restant de vos jours!, dimanche, 20 h, à la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts.