La Presse

Mes premières fois ( Never Have I Ever ), saison 4

Mes premières fois ( Never Have I Ever ) est un exemple de comédie pour adolescents écrite avec punch et sensibilité. Juste assez osée, pas trop édulcorée. Les dialogues y sont rythmés, pétillants, et la narration de John McEnroe ( oui, le joueur de tennis ) est hilarante. Hugo Dumas

Faux profil

PHOTO FOURNIE PAR NETFLIX Carolina Miranda et Rodolfo Salas dans Faux profil

Est-ce complètement invraisemblable, involontairement drôle et tiré par le bout de votre dernier cheveu ? Bien sûr. Ai-je englouti les dix épisodes de Faux profil en à peine deux jours ? Absolument, oui. Incapable d’arrêter. Il s’agit d’une vraie mauvaise bonne émission, qui assume pleinement sa fondation de télénovela construite sur des revirements improbables, qui déclenchent des hurlements spontanés devant nos écrans. Ben non, ben non, voyons donc, ça ne se peut pas que les auteurs soient allés là ! Hugo Dumas

Living

Il fallait avoir du culot pour proposer un remake du chef-d’œuvre Ikiru, d’Akira Kurosawa, qui était en partie inspiré du roman La mort d’Ivan Ilitch, de Léon Tolstoï. Contre toute attente, Living tient la route et il s’avère poignant à ses heures. Il fallait un acteur immense pour véhiculer autant d’émotions en n’utilisant que la finesse de ses regards. Bill Nighy ( Love Actually, Pirates of the Caribbean ) y est arrivé haut la main, ne faisant qu’un avec ce personnage fragile et sincère usé par le temps, étant nommé aux Oscars pour ce qui représente facilement son meilleur rôle en carrière. Martin Gignac, collaboration spéciale

XO, Kitty

XO, Kitty, une charmante et sucrée comédie romantique pour ados, qui a été tranchée en 10 épisodes de 30 minutes. Contrairement à Heartstopper ou Mes premières fois, qui renferment des intrigues, disons plus audacieuses, XO, Kitty se révèle chaste et beaucoup moins salace. XO, Kitty s’inscrit dans cette vague de culture pop influencée ou façonnée par la Corée du Sud, qui grossit sans cesse. Hugo Dumas

La reine Charlotte : un chapitre Bridgerton

J’ai préféré La reine Charlotte aux deux chapitres officiels de La chronique des Bridgerton, qui découlent de la saga littéraire de Julia Quinn. C’est moins Harlequin, plus contemporain, avec un propos politique et féministe plus fort, pas du tout rasoir. Hugo Dumas

The Diplomat

