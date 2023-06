La fête nationale du Québec est une belle occasion de célébrer nos œuvres d’ici. Voici quelques suggestions.

Désobéir : le choix de Chantale Daigle ( Crave )

La série d’époque Désobéir : Le choix de Chantale Daigle, qui se déroule entre novembre 1988 et décembre 1989, devient, hélas, une série bien de son époque, une époque où des luttes gagnées depuis près de 35 ans se renversent. C’est très bon, ce que l’équipe derrière cette production a minutieusement concocté, avec un souci du détail remarquable. Dans les rôles principaux, Éléonore Loiselle et Antoine Pilon crèvent le petit écran. Hugo Dumas

Je vous salue salope ( VRAI )

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Elles ont voulu nous faire vivre le harcèlement en ligne et la misogynie numérique de l’intérieur. À coup de réels messages, réellement envoyés. Réellement reçus, surtout. Elles ont voulu nous angoisser. Et disons qu’en matière d’angoisse, justement, c’est réussi. Le documentaire choc de Léa Clermont-Dion et de Guylaine Maroist, dans lequel quatre femmes confient l’enfer du harcèlement en ligne, frappe fort, certes à gros traits, mais bien. Silvia Galipeau

Coco Ferme ( Club illico )

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Le jeune Joey Bélanger incarne avec brio ce grand timide qui gagne en confiance grâce à sa fermette. Ses deux complices, Emma Bao Linh Tourné et Oscar Desgagnés, sont également épatants dans leur rôle respectif : Alice, la spécialiste des réseaux sociaux déterminée et fonceuse, et Max, le brillant entrepreneur qui a pour idole Joseph-Armand Bombardier. Coco Ferme est d’ailleurs une occasion trop rare pour les enfants québécois de voir des jeunes qui leur ressemblent au grand écran. Une occasion que toutes les familles ne devraient pas hésiter à saisir. Véronique Larocque

Bon matin Chuck ( ou l’art de réduire les méfaits ) ( Crave )

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Ça peut sembler cliché sur papier, mais ça ne l’est pas. Bon matin Chuck fait des clins d’œil au monde de la télévision sans toutefois en faire le cœur de ses préoccupations. Les épisodes parlent de dépendance et de réhabilitation avec humour et sensibilité. Hugo Dumas

Mégantic ( Club illico )

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

J’ai été chamboulé par la minisérie chorale Mégantic, une production soignée et chargée d’Alexis Durand-Brault et Sophie Lorain. Vraiment, c’est impossible de ne pas pleurer devant la détresse et l’horreur qu’ont vécues les habitants de Lac-Mégantic au milieu de la nuit le 6 juillet 2013, alors qu’un train rempli de pétrole brut a détruit leur centre-ville. Hugo Dumas

La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé ( Club illico )

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Il y a tellement d’éléments à décortiquer dans cette œuvre foisonnante et baroque du Club illico, comme si le réalisateur, scénariste et acteur y avait injecté tout ce qui le nourrit et l’inspire : ses acteurs fétiches, les années 1990, son goût pour les décors chargés, sa fascination pour les personnages féminins forts et fardés, son exploration de la classe moyenne de même que son amour de la musique pop choisie avec soin. Hugo Dumas

Un gars, une fille ( ICI TOU.TV )

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

C’est un pur bonheur que de les retrouver dans les nouveaux épisodes d’Un gars, une fille, version 2023. C’est drôle, rythmé, actuel et punché. Oui, la magie opère encore, 20 ans après la diffusion du dernier épisode de cette comédie, en mars 2003. Hugo Dumas

Viking ( Crave )

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

D’une tonalité parfaitement modulée par une formidable distribution, de laquelle font aussi partie Fabiola N. Aladin, Hamza Haq, Denis Houle, Marie Brassard et Martin-David Peters, Viking ravira les admirateurs du cinéma de Stéphane Lafleur. En guise de quatrième long métrage, le cinéaste offre une histoire tout à fait originale, qui révèle quelque chose de notre humanité tout en extirpant l’humour intrinsèque qui en découle, parfois même avec poésie. Cela n’est pas si fréquent. Marc-André Lussier

À propos d’Antoine ( Club illico )

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

À propos d’Antoine, c’est charmant, drôle et émouvant. Ça fait du bien de voir à la télé des personnages guidés par de bonnes intentions, qui s’apprivoisent et construisent des relations saines et bienveillantes. Vraiment, on regarde l’émission, on rit et on se dit : oui, ça existe encore, du monde qui a le cœur à la bonne place. Hugo Dumas

Plan B, saison 4 ( Extra de TOU.TV )

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Si Pier-Luc Funk n’atterrit pas dans les catégories d’interprétation non genrées du prochain gala des prix Gémeaux, Houston, nous avons un problème. L’acteur de 28 ans offre une performance époustouflante dans la quatrième saison de l’excellente minisérie Plan B. D’un épisode à l’autre, l’acteur passe ainsi d’un trou de cul fini à un adulte en détresse que l’on aurait le goût de serrer dans ses bras. Hugo Dumas Un abonnement à l’Extra d’ICI TOU.TV coûte 6,99 $ par mois.

Les perles ( Club illico )

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos