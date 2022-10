En panne d'inspiration? Voici quelques suggestions à regarder sur les plateformes de diffusion AppleTV+ et Prime Video.

La Presse

Les anneaux de pouvoir (Amazon Prime Video)

Ce que l’on nous offre aujourd’hui sur Prime Video s’inscrit en toute légitimité dans le chemin tracé par ceux qui ont voulu rendre hommage au génie de Tolkien. L’opération est ambitieuse et son déploiement est remarquablement cinématographique. C’est d’ailleurs presque un péché que la série soit destinée au petit écran. Alors, de grâce, faites-vous plaisir et ne regardez pas ça sur votre téléphone… Pierre-Marc Durivage

A Very British Scandal (Amazon Prime Video)

Parlez-moi d’un concept efficace : une minisérie de trois épisodes d’une heure qui boucle une histoire vraie, autant fascinante que fâchante, seigneur, sans étirer la sauce ou tronquer le récit. C’est le cas pour A Very British Scandal de la plateforme Amazon Prime Video, une « mini » minisérie offerte en français et en anglais qui s’intéresse à la relation tumultueuse – et 100 % véridique – entre le capitaine Ian Campbell (Paul Bettany) et la future duchesse Margaret Sweeny (Claire Foy, vue dans The Crown). Hugo Dumas

Chloe (Amazon Prime Video)

Vraiment, ils savent comment charmer les téléphages, ces Britanniques, avec ou sans accent cockney. Leur dernière offrande m’a hanté pendant tout le week-end. Il s’agit de l’angoissant thriller Chloe, que vous retrouverez en français et en anglais sur Amazon Prime Video. C’est du solide et du très sombre. J’ai été obsédé par cette minisérie qui traite, justement, de l’obsession à l’ère des réseaux sociaux. Hugo Dumas

Sidney (Apple TV+)

Quand Oprah Winfrey produit quelque chose, on prête attention. La « reine des médias » a obtenu l’appui des filles de Sidney Poitier pour présenter ce documentaire de 106 minutes, qui brosse le portrait du célèbre comédien, réalisateur et militant. Premier homme noir à remporter l’Oscar du meilleur acteur (en 1964 pour Lilies of the Field), Poitier a été emporté en janvier dernier par une crise cardiaque. Il était âgé de 94 ans. Réalisé par Reginald Hudlin (House Party, Boomerang), ce long métrage comprend des entrevues avec plusieurs grosses pointures, dont Denzel Washington, Halle Berry, Robert Redford, Lenny Kravitz, Barbra Streisand et Spike Lee. Marc-André Lemieux

Ted Lasso (Apple TV+)

Il s’agit de la série la plus réconfortante des deux dernières années, remplie de bonté, de bienveillance et de bons gags. Parachuté à Londres, l’entraîneur de football américain Ted Lasso (Jason Sudeikis) se retrouve à la tête d’une équipe de soccer sur le déclin, qu’il doit ressouder. Pas besoin d’aimer le sport pour embarquer dans Ted Lasso. Chacun des rôles secondaires y est bien défini et important dans l’histoire. La série a été sacrée meilleure comédie au dernier gala des prix Emmy. Hugo Dumas

Severance (Apple TV+)

Sans exagérer, Severance est l’une des séries les plus originales et les plus surprenantes de 2022. Oui, ça démarre lentement, c’est le plus gros défaut des deux premières heures, ne désespérez pas. Mais quand l’intrigue anxiogène décolle, c’est quasi impossible de s’en extirper. Hugo Dumas

Kevin Can F**k Himself (Amazon Prime Video)