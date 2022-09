Que faut-il dévorer sur Crave? Voici quelques suggestions de nos journalistes.

La Presse

Illusions perdues

Le réalisateur de Quand j’étais chanteur et de Marguerite, Xavier Giannoli, propose une fresque somptueuse en disposant visiblement des moyens de ses ambitions, sa vision d’Illusions perdues reste beaucoup plus romanesque que scolaire. Et s’ancre dans un esprit bien contemporain. Dans la lignée de Cyrano de Bergerac, Ridicule et autres Reine Margot, on inscrira Illusions perdues parmi les grands classiques du cinéma historique français. Marc-André Lussier

The Last Tourist

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Trop de gens au même endroit en même temps. Des infrastructures qui nuisent aux communautés locales. Des animaux et des enfants exploités pour des égoportraits. The Last Tourist décortique le tourisme de masse dans ses pires travers. Ce documentaire confrontant propose aussi des pistes pour voyager de manière plus écologique et équitable. Alexandre Vigneault

The Sex Lives of College Girls

Immense coup de cœur pour la comédie The Sex Lives of College Girls de HBO. Sex Lives date d’environ un an, mais bon. La bonne télévision ne comporte pas de date d’expiration. La deuxième saison sortirait à la fin de 2022 ou au début de 2023. C’est drôle, émouvant et rempli de dialogues vitaminés. Hugo Dumas

Trois fois rien

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Des cinéastes comme Ken Loach ou les frères Dardenne font du cinéma social en abordant frontalement les thèmes qu’ils explorent, utilisant la fiction pour exposer une réalité de façon dépouillée, au plus près de la vérité. D’autres préfèrent plutôt livrer un propos à caractère social à travers une histoire construite pour allier à la fois le divertissement et la réflexion. C’est la voie qu’a choisie Nadège Loiseau avec sa comédie dramatique Trois fois rien. Et ça fonctionne. Marc-André Lussier

Industry, saison 2

La deuxième saison d’Industry (L’industrie), offerte en français et en anglais sur la plateforme Crave, est géniale. Est-ce que l’on comprend tout son langage opaque à propos de transactions qui s’effectuent sur le plancher d’une puissante banque d’investissements ? Non, vraiment pas. Du charabia économique indéchiffrable, qui ne rebute étonnamment pas. À la fin de chacun des épisodes, la compulsion nous pousse à déclencher le prochain, et le suivant, et l’autre suivant. Hugo Dumas

The Staircase

Quoi ? Une série de fiction sur un « crime réel » dont nous connaissons déjà l’issue ? Oui, monsieur, oui, madame. Et c’est formidable. Cette production de huit épisodes revisite la mort bizarre de la femme (Toni Collette) d’un écrivain connu (Colin Firth) de la Caroline du Nord. La victime a-t-elle déboulé les marches ou a-t-elle été assassinée froidement par son mari qui menait une double vie ? La famille élargie se déchire et des revirements inattendus nous font douter de chacun des éléments du procès, encore aujourd’hui.

Charlotte Cardin : The Phoenix Experience

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Après avoir donné 13 spectacles à guichets fermés au MTelus et enflammé les plaines d’Abraham au Festival d’été de Québec plus tôt cet été, Charlotte Cardin propose quelque chose d’infiniment plus intimiste. Initialement offerte au printemps 2021 pour marquer la sortie de l’album Phoenix, cette performance immersive se décline en 15 magnifiques tableaux, réalisés par Sebaztian. Marc-André Lemieux

Ouistreham

La façon dont Emmanuel Carrère aborde la question de l’éthique sacrifie parfois le sens de la nuance au profit de la fiction (l’écrivaine se retrouve au cœur d’une trahison affective qu’elle aurait sans doute évitée dans la réalité), mais Ouistreham a le grand mérite d’exposer, avec beaucoup d’authenticité, la vie de ces personnes trop souvent invisibles aux yeux de la société et de ses enjeux politiques. Marc-André Lussier

Mères parallèles

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos