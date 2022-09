Que faut-il regarder sur Netflix ces jours-ci ? Nos journalistes spécialisés en télé et en cinéma vous proposent quelques idées tirées du catalogue de la plateforme.

Blonde

Loin du biofilm traditionnel, Blonde est une allégorie foisonnante de près de trois heures où l’accent est davantage mis sur Norma Jeane Baker que sur Marilyn Monroe. La rumeur favorable entourant la performance d’Ana de Armas se confirme : l’actrice s’y est jetée corps et âme. Comme Spencer l’an dernier, allégorie sur la princesse Diana, Blonde n’a rien du biofilm traditionnel, encore moins du documentaire. C’est d’ailleurs ce qui en fait l’intérêt. Marc-André Lussier

Athena

Ce troisième long métrage de Romain Gavras (Notre jour viendra, Le monde est à toi) s’impose grâce à la virtuosité d’une mise en scène constamment sous tension, mais aussi par sa capacité à saisir un état d’esprit pouvant mener à tous les dérapages. Athena est un drame social puissant, qui parvient à traduire de façon très percutante les mécanismes d’une colère collective. Marc-André Lussier

Uncoupled

Uncoupled est une comédie en huit épisodes qui met en vedette Neil Patrick Harris, un chic agent immobilier de New York qui se retrouve célibataire du jour au lendemain, car son partenaire le quitte après 17 ans de vie commune. Uncoupled,c’est un peu le Sex and the City version gaie. On est dans les beaux quartiers de New York, et il est question d’amour et d’amitié. Olivia Lévy

Never Have I Ever

C’est réjouissant de voir la brillante troisième saison de Mes premières fois (Never Have I Ever) accumuler les visionnements par dizaines de millions sur la plateforme de Netflix. Même à son troisième chapitre, ce teen drama atypique n’a pas perdu sa vivacité et son originalité, au contraire. C’est toujours aussi drôle, charmant et écrit avec finesse. Hugo Dumas

The Gray Man

Les frères Anthony et Joseph Russo réalisent ici un film à la hauteur des attentes qu’ils ont établies. Le long métrage dure deux heures, mais on y trouve assez d’explosions, de courses poursuites, de fusillades, de suspense et d’humour pour nous garder intéressés jusqu’au bout. Pas de romance (mis à part un léger flirt) et c’est très bien comme ça. Il s’agit d’un film d’action et l’action prime jusqu’à la scène de combat finale, enlevante. Marissa Groguhé

The Man From Toronto

On se doute bien de la façon dont l’intrigue se développera. Pourtant, on a droit à quelques surprises en cours de route. L’action ne manque pas et les aventures sont rocambolesques. Voilà une comédie qui fait du bien, sans grande prétention (mais un bon budget — près de 100 millions) et tout à fait plaisante. Marissa Groguhé

Stranger Things

Attendue depuis trois ans – c’est looong longtemps –, cette quatrième saison de Stranger Things, plus violente et plus gore que les précédentes, arrive en format jumbo : tous les épisodes durent entre 1 h et 1 h 40. Stranger Things a vieilli, comme ses interprètes d’ailleurs, et ses références ne s’adressent plus à des préados. C’est devenu une frissonnante série d’épouvante à la It, où le nouveau méchant Vecna ressemble au terrifiant Night King dans Game of Thrones. Hugo Dumas

