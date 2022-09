La 74e cérémonie des Emmy se tiendra le 12 septembre prochain. Plusieurs séries y sont nommées. Que faut-il impérativement regarder ? Voici quelques suggestions.

Succession

Avec 25 citations, Succession trône en tête des nominations. Résumer Succession pour ceux qui ne connaissent pas cette formidable télésérie ressemble à ceci : les quatre enfants adultes du PDG d’un conglomérat médiatique se plantent des couteaux dans le dos, s’insultent royalement et n’hésitent pas à jeter frère ou sœur sous les roues du proverbial autobus pour détrôner leur papa conservateur, Logan Roy (superbe Brian Cox). Hugo Dumas Offerte sur Crave

Ted Lasso

Il s’agit de la série la plus réconfortante des deux dernières années, remplie de bonté, de bienveillance et de bons gags. Parachuté à Londres, l’entraîneur de football américain Ted Lasso (Jason Sudeikis) se retrouve à la tête d’une équipe de soccer sur le déclin, qu’il doit ressouder. Pas besoin d’aimer le sport pour embarquer dans Ted Lasso. Chacun des rôles secondaires y est bien défini et important dans l’histoire. Ce n’est pas pour rien que les honneurs pleuvent sur cette production pur bonheur. Hugo Dumas Offerte sur Apple TV+. Citée 20 fois aux Emmy.

Hacks

Hacks, c’est bon, drôle et intelligent. C’est la comédie de l’année et c’est à visionner sur la plateforme Crave, qui offre huit demi-heures de la deuxième saison en anglais ainsi qu’en version française sous-titrée. La série repose sur la relation compliquée qui s’établit entre la boomer Deborah et sa jeune auteure millénariale Ava (Hannah Einbinder). Hugo Dumas Citée 17 fois aux Emmy.

Euphoria

C’est à la fois superbe, enivrant et déprimant. Glauque, aussi. On regarde un seul plan et on sait tout de suite que nous entrons dans Euphoria avec ses maisons de banlieue surchargées aux murs en bois brun. Mais en même temps, que serait Euphoria sans tous ces excès ? Les scénaristes ont vissé l’abus au centre des intrigues. Plus sombre et violente, la deuxième saison reprend la veille du jour de l’An, peu de temps après la rupture entre Rue et sa copine Jules (Hunter Schafer), qui a sauté dans un train pour disparaître au bout du chemin. Hugo Dumas Offerte sur Crave. Citée 16 fois aux Emmy.

Severance

La série offerte sur Apple TV+ récolte 14 citations. Sans exagérer, Severance est l’une des séries les plus originales et les plus surprenantes de 2022. Oui, ça démarre lentement, c’est le plus gros défaut des deux premières heures, ne désespérez pas. Mais quand l’intrigue anxiogène décolle, c’est quasi impossible de s’en extirper. Hugo Dumas

Stranger Things

Stranger Things est cité dans 13 catégories. Stranger Things a vieilli, comme ses interprètes d’ailleurs, et ses références ne s’adressent plus à des préados. C’est devenu une frissonnante série d’épouvante à la It, où le nouveau méchant Vecna ressemble au terrifiant Night King dans Game of Thrones. Les enfants de Stranger Things ont bien grandi. Leurs fans aussi. Il était temps de ranger les Ghostbusters pour passer à L’opéra de la terreur. Hugo Dumas Offerte sur Netflix

Abbott Elementary

La comédie offerte sur Disney+ récolte sept citations. Tournée sous forme de faux documentaire, cette série touchante, intelligente et craquante nous transporte dans une école primaire au cœur d’un quartier défavorisé de Philadelphie. Pensez à Modern Family et Parks and Recreation qui auraient eu un bébé. Hugo Dumas

Yellowjackets

Vous devez regarder le thriller d’horreur survivaliste Yellowjackets, dans lequel l’actrice québécoise Sophie Nélisse a décroché un des rôles principaux aux côtés de Christina Ricci et Juliette Lewis, deux icônes des années 90. C’est gore, brillant, intrigant, glauque, épeurant et bourré de mystères à élucider. Hugo Dumas Offerte sur Crave. Citée sept fois aux Emmy.

Only Murders in the Building

