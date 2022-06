Que faut-il regarder sur Netflix? Nos journalistes spécialisés en télé et en cinéma vous proposent quelques idées tirées du catalogue bien garni de la plateforme.

La Presse

Stranger Things

Attendue depuis trois ans – c’est looong longtemps –, cette quatrième saison de Stranger Things, plus violente et plus gore que les précédentes, arrive en format jumbo : tous les épisodes durent entre 1 h et 1 h 40. Stranger Things a vieilli, comme ses interprètes d’ailleurs, et ses références ne s’adressent plus à des préados. C’est devenu une frissonnante série d’épouvante à la It, où le nouveau méchant Vecna ressemble au terrifiant Night King dans Game of Thrones. Hugo Dumas

This Is Pop

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Alors que la boîte de production a l’habitude de se concentrer sur un genre ou un artiste à la fois, This Is Pop ratisse large : il est question d’ABBA, de Boys II Men, de musique country, des fabricants de tubes du Brill Building (dont Neil Sedaka, qui se décrit comme le « Justin Bieber des années 1950 ») et de l’émergence des festivals musicaux. La réalisation n’est pas toujours heureuse (l’épisode sur la musique country est inutilement kitsch), mais le regard est toujours intelligent. Alexandre Vigneault

Wentworth

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Pourquoi encenser une télésérie aussi violente et impitoyable ? Parce qu’elle remplit son mandat de divertissement. Parce que les actrices y sont bouleversantes. Parce qu’une prison fédérale comme celle dépeinte dans Wentworth, ce n’est pas un Club Med où l’on se tresse les cheveux entre deux chorégraphies de Macarena. Hugo Dumas

Borgen : Le pouvoir et la gloire

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

On ne l’espérait plus, la suite de la brillante minisérie danoise Borgen. La voici aujourd’hui sur Netflix, neuf ans après la dernière saison, avec son raffinement, sa complexité foisonnante et ses thèmes encore plus d’actualité que jamais. Ce quatrième opus ne déçoit vraiment pas. Borgen : Le pouvoir et la gloire s’adresse à des adultes curieux et allumés, qui ont craqué pour des séries comme The West Wing et House of Cards, avec une touche scandinave extrasophistiquée. Hugo Dumas

Keep Sweet - Pray and Obey

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Une série documentaire de crime véritable à propos d’une secte où un leader despote, qui s’autoproclame le Prophète, épouse 78 femmes, dont 24 d’âge mineur, et prédit la fin du monde en plein désert de l’Utah ? Présent ! C’est à la fois fascinant et choquant, captivant et révoltant. Et très dégoûtant. Hugo Dumas

Loin du périph

Loin du périph est ce qu’on surnomme dans la langue de Shakespeare un buddy movie. À l’instar de Bon Cop, Bad Cop, de De père en flic et d’autres comédies policières qui se conjuguent au masculin. Né aussi de l’envie du duo Omar Sy et Laurent Lafitte de retravailler ensemble, 10 ans après le succès de De l’autre côté du périph, ce film tient surtout grâce à leur belle complicité. Et le jeu des deux supervedettes arrive à nous faire oublier ses clichés et ses faiblesses. Luc Boulanger

Heartstopper

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

La charmante minisérie britannique Heartstopper de Netflix, offerte en anglais et en français, montre une facette plus tendre et réaliste de l’adolescence, celle des émois, des questionnements, des papillons dans le ventre et de la découverte de soi. C’est écrit avec finesse et porté par de jeunes acteurs doués qui, contrairement à Euphoria ou Watatatow, n’ont pas 15 ans de plus que leurs personnages. Hugo Dumas

Selling Sunset 5

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Le meilleur exemple de vilaine parfaite et payante se trouve dans Selling Sunset (Du soleil à revendre) de Netflix, la meilleure téléréalité immobilière de l’univers, sans blague. En fait, c’est un docusoap frivole bien emballé dans une boîte Tiffany. Hugo Dumas

Our Great National Parks

La série Our Great National Parks ne réinvente pas le genre : dans la foulée des documentaires à la National Geographic, elle pose un regard attentif sur la faune, usant visiblement de toutes les technologies disponibles pour observer de près les animaux, mais aussi offrir des vues à vol d’oiseau à couper le souffle des territoires où ils vivent. Il s'agit d'une série informative, mais aussi très clairement un geste politique pour l’ancien président Barack Obama, qui souligne à chaque épisode l’importance des espaces naturels dans la lutte contre le réchauffement climatique. Alexandre Vigneault

Old Enough !

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos