(Toronto) La chanteuse Sarah McLachlan est à la recherche de son but dans ce monde fracturé.

David Friend La Presse Canadienne

L’auteure-compositrice-interprète née à Halifax a déjà brisé les frontières avec sa tournée Lilith Fair en donnant le pouvoir à une génération de voix féminines.

Alors qu’elle prépare son premier album de matériel original en une décennie, elle se demande comment exprimer ses opinions sur des questions sociales et politiques.

« J’ai toujours considéré que j’étais apolitique, mais je ne suis pas sûre qu’aucun d’entre nous n’ait ce luxe maintenant », a-t-elle confié en entrevue téléphonique à La Presse Canadienne depuis sa maison de Vancouver.

Je veux juste être réfléchie dans ce que je dis. Je veux laisser la musique parler pour moi. Sarah McLachlan

Sarah McLachlan est encore en train de comprendre exactement ce que cela signifie pour elle. Elle est actuellement en studio avec le producteur Tony Berg, connu pour son travail sur l’album Boygenius, pour façonner ses idées en un disque.

L’artiste se lancera également dans une tournée nord-américaine le mois prochain qui célèbre le 30e anniversaire de Fumbling Towards Ecstasy, interprétant l’album dans son intégralité. Les spectacles débuteront à Vancouver le 23 mai avec d’autres dates canadiennes à Toronto le 19 juin, à Laval le 20 juin, et au festival Roots and Blues de Salmon Arms, en Colombie-Britannique, le 28 juillet.

« Il y a beaucoup de nostalgie autour de moi et probablement beaucoup de gens. Je pense que c’est mon disque préféré. C’était certainement le disque le plus facile que j’ai jamais enregistré. Il y avait beaucoup de joie et de plaisir », a indiqué la chanteuse durant l’entrevue.

« Je pense que chaque chanson a une certaine importance. Le jouer dans son intégralité sera très amusant et quelque chose que je n’ai jamais fait », a-t-elle souligné.

Quant à son nouvel album, Sarah McLachlan explique qu’elle avait écrit assez de matériel pour aller en studio et voir ce qui se passera.

« Je l’ai rencontré [le producteur Tony Berg] et nous avons connecté immédiatement […] Il est comme mon frère aîné. Dès que j’ai fini cet appel, je me dirige vers l’aéroport et je retourne à Los Angeles. J’ai encore 10 jours à faire en studio. C’est tellement amusant à explorer », a confié la chanteuse.

Et ses compositions portent sur quoi ?

« Oh, sur la fin du monde. Des choses amusantes. Non, je plaisante. Est-ce que je plaisante ? »

L’auteure-compositrice-interprète dit qu’elle réfléchit sur la parentalité, le fait d’être une femme à notre époque et que « la société est en train de s’effondrer ».

« Ce sont des questions que je me pose. Je n’ai pas encore de réponses solides, mais la musique finira par en parler », a-t-elle conclu.