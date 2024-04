Queens of the Stone Age Dangereuse complicité

La machine rock des Queens of the Stone Age est enfin de retour au Québec, sept ans après leur visite au défunt Rockfest de Montebello. En fait, le groupe de Palm Desert a entrepris en avril une authentique manche canadienne de sa tournée The End Is Nero qui l’amènera dans 12 villes, y compris Montréal, samedi, et Québec, dimanche. On en a profité pour discuter avec Troy Van Leeuwen, fidèle complice depuis plus de 20 ans du leader Josh Homme.