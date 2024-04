Le Théâtre Outremont a décerné mardi le deuxième prix Mouffe, remis à un artiste de la relève, à l’auteur-compositeur-interprète Alphonse Bisaillon.

Le jeune homme, dont « chaque composition est minutieusement ciselée pour créer une expérience véritablement immersive », succède ainsi à la première lauréate, Ariane Roy.

Le jury a reçu 117 candidatures, et c’est Mouffe elle-même qui a assuré « avec rigueur et minutie » la présélection des 10 finalistes. Un jury a ensuite choisi le gagnant, qui recevra une bourse de 10 000 $ et bénéficiera aussi d’un mentorat en mise en scène, production et diffusion, en plus de se produire sur la scène du Théâtre Outremont à l’automne 2024.

« J’ai étudié chacune des candidatures avec attention et respect, a déclaré Mouffe dans un communiqué. Je suis honorée d’avoir pu découvrir autant de projets singuliers. L’univers foisonnant, flamboyant et intime d’Alphonse Bisaillon révèle un créateur authentique et un performeur doté d’une solide présence scénique. »

Alphonse Bisaillon a atteint les quarts de finale du concours Ma première Place des Arts en 2022, et a lancé un EP la même année. Il a remporté trois prix lors du plus récent RIDEAU, en février à Québec, et travaille en ce moment sur son premier album.