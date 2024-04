Après avoir annulé des dates de spectacle, l’équipe de Jennifer Lopez modifie une autre fois le plan de match de la tournée à venir. Le nom original de la tournée – This is me… Now – a été discrètement changé pour This is me… Live.

À certains endroits, comme sur une publicité Facebook ou sur les sites internet de certaines salles où elle se produira, le nom de la tournée est This is me… Live | The Greatest Hits, rapporte le magazine Variety. Ce changement laisse présager que la chanteuse mettra de l’avant sa discographie entière plutôt que de mettre l’accent sur les chansons de son nouvel album, This Is Me… Now.

À la mi-mars, Jennifer Lopez a annulé les sept dernières dates de sa tournée nord-américaine, sans mentionner de raison. Ces décisions surviennent néanmoins dans un contexte de vente difficile pour la chanteuse. Sa tournée débutera en mars, et il reste encore énormément de billets disponibles, peut-on constater sur le site Ticketmaster.

Sorti à la mi-février, This Is Me… Now est le neuvième album studio de Jennifer Lopez et son premier en 10 ans. La chanteuse a aussi produit le film This Is Me… Now : A Love Story, dont le scénario est signé par son mari, Ben Affleck. Il s’agit d’un « projet multimédia » de 20 millions, autofinancé, qui raconte les retrouvailles du duo.

