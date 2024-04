Intelligence artificielle Billie Eilish, Pearl Jam et 200 autres artistes appellent à protéger la création musicale

(New York) Plus de 200 artistes de renom, dont les vedettes Billie Eilish, Nicki Minaj, et Smokey Robinson, ont appelé à mieux protéger la création et les droits des auteurs face aux menaces posées par l’intelligence artificielle (IA), qui peut « détruire l’écosystème de la musique », dans une lettre ouverte diffusée mardi.