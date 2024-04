Ce n’est jamais vraiment la fin de la route pour Kiss. Le quatuor de hard rock a vendu son catalogue, sa marque et sa propriété intellectuelle à la société suédoise Pophouse Entertainment Group dans le cadre d’une transaction estimée à plus de 300 millions US, a-t-on appris jeudi.

Maria Sherman Associated Press

Ce n’est pas la première fois que Kiss s’associe à Pophouse, cofondée par Björn Ulvaeus, d’ABBA. Lorsque la formation actuelle du groupe ― les fondateurs Paul Stanley et Gene Simmons ainsi que le guitariste Tommy Thayer et le batteur Eric Singer ― est montée sur scène lors de la dernière soirée de sa tournée d’adieu en décembre au célèbre Madison Square Garden de New York, elle a terminé en révélant des avatars numérisés d’elle-même.

Cette technologie de pointe a été créée par Industrial Light & Magic, la société d’effets spéciaux de George Lucas, en partenariat avec Pophouse. Les deux sociétés ont récemment fait équipe pour le spectacle ABBA Voyage à Londres, au cours duquel les fans ont pu assister à un concert complet du groupe suédois à son apogée, interprété par leurs propres avatars numériques.

Les modalités d’utilisation des avatars de Kiss n’ont pas encore été annoncées, mais Per Sundin, PDG de Pophouse, indique que les fans peuvent s’attendre à un film biographique, à un documentaire et à une expérience Kiss à l’horizon.

Un spectacle d’avatars devrait être lancé au cours du second semestre de 2027, mais ne vous attendez pas à ce qu’il ressemble à ABBA Voyage, a déclaré M. Sundin à l’AP. Les fans peuvent s’attendre à ce qu’il soit lancé en Amérique du Nord.

M. Sundin explique que l’objectif de l’achat est d’exposer Kiss aux nouvelles générations ― ce qui, selon lui, distingue Pophouse des autres acquisitions de catalogues musicaux.

« Les maisons de disques, les trois grandes qui restent, font un travail fantastique, mais elles ont tellement de catalogues qu’elles ne peuvent pas se concentrer sur tout, explique-t-il. Nous travaillons avec Universal (Music Group) et Kiss, même si nous possédons les droits des artistes, et nous le faisons en collaboration avec Kiss. Mais oui, nous avons acheté tous les droits, et ce n’est pas quelque chose que j’ai vu aussi clair auparavant. »

« Je n’aime pas le mot acquisition », a rétorqué Gene Simmons à l’AP sur Zoom, assurant que le groupe ne vendrait jamais son catalogue à une société qu’il n’apprécierait pas.

« La collaboration est exactement ce dont il s’agit. Ce serait manquer à notre devoir fiduciaire à l’égard de la chose que nous avons créée que de l’abandonner, a-t-il poursuivi.

« Les gens pourraient se méprendre et penser que Pophouse fait maintenant ce genre de choses et que nous nous tournons les pouces à Beverly Hills. Non, ce n’est pas vrai. Nous sommes dans les tranchées avec eux. Nous nous parlons tout le temps. Nous partageons nos idées. C’est une collaboration. Paul (Stanley) et moi en particulier, avec le groupe, nous resterons engagés. C’est notre bébé. »

Et dans la foulée : plus de tournées, pour de bon. « Nous n’allons plus tourner en tant que Kiss, point final, assure-t-il. Nous n’allons plus nous maquiller et monter sur scène. »

Kiss est le deuxième investissement de Pophouse en dehors de la Suède : en février, Cyndi Lauper a conclu un partenariat avec la société qui comprend la vente de la majorité des parts de sa musique et un nouveau projet de spectacle immersif qu’elle appelle une « pièce de théâtre immersive » qui transporte le public dans le New York de son enfance.

L’objectif est de trouver de nouveaux moyens de faire découvrir la musique de Lauper à ses fans et à un public plus jeune par le biais de nouvelles représentations et d’expériences en direct.

« La plupart des gens d’affaires, lorsque vous leur soumettez une idée, ont les yeux qui brillent, ils ne veulent que vos plus grands succès, a déclaré Mme Lauper à l’AP au siège de Pophouse, à Stockholm, en février dernier. Mais ces gens-là sont une entreprise multimédia, ils ne cherchent pas à acheter mon catalogue, ils veulent créer quelque chose de nouveau. »