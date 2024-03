J Balvin, Post Malone et 50 Cent au FEQ

J Balvin, Post Malone, les Jonas Brothers, 50 Cent, Nickelback, Alexandra Stréliski, Mötley Crüe et des dizaines d’autres : la programmation du prochain Festival d’été de Québec vient d’être dévoilée et les onze soirées qui nous sont promises, du 4 au 14 juillet prochains, seront variées et excitantes.