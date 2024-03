Discrète sur les réseaux sociaux depuis des mois, sauf pour défendre un cessez-le-feu en Palestine, La Zarra vient d’accorder une rare entrevue à Siham TV. Elle revient notamment sur l’Eurovision, expérience qu’elle qualifie de traumatisante et au cours de laquelle elle dit avoir été victime de racisme.

La Zarra revenait du Maroc, où elle prépare son deuxième disque, lorsqu’elle a accordé une entrevue à une chaîne YouTube appelée Siham TV, d’après le nom de son animatrice, Siham Bengoua. Le ton est posé, mais son propos risque d’alimenter de nouvelles controverses.

Après avoir expliqué qu’elle n’était pas familière avec l’Eurovision, ce concours n’étant pas diffusé au Québec, la chanteuse québécoise aux racines marocaines a expliqué qu’elle avait accepté d’y participer parce qu’un tel rayonnement pouvait constituer une belle vitrine pour la poursuite de sa carrière. Elle ajoute qu’on lui a fait « miroiter » un contrôle artistique sur sa prestation.

La réalité a été tout autre, selon elle. Entre le moment où elle a accepté l’invitation de France Télévision, qui sélectionne l’artiste qui représente la France, et le concours – soit de septembre à mai –, elle a eu le sentiment d’être « l’esclave de France Télévision ». Elle a d’ailleurs voulu se retirer de la course.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Elle affirme aussi avoir subi des pressions pour se teindre en blonde par la cheffe de la délégation française de l’Eurovision. Elle lui aurait dit qu’avec les cheveux bruns, elle avait l’air « trop arabe et quand tu es blonde, t’as l’air moins Arabe et les Français n’aiment pas les Arabes ».

« Pour moi, c’était du racisme », dit-elle à l’intervieweuse, qui semble étonnée des propos de la chanteuse. La machine aurait toutefois incité La Zarra à poursuivre l’aventure, jusqu’au concours où elle a finalement terminé 16e.

Elle avait exprimé sa déception en faisant à la caméra un geste qu’elle a décrit comme un « toz », apparemment courant chez certaines personnes au Maroc, et qui a été perçu comme un doigt d’honneur. Dans la foulée, des radios ont boycotté ses chansons et, un peu plus tard, sa tournée française a été annulée, contre son gré, a-t-elle dit à l’époque.

L’Eurovision a été une expérience qu’elle qualifie de « traumatisante », du début à la fin, ajoute la chanteuse, dont le premier album a été lancé en grande pompe par la multinationale Universel en 2021.