Chaque semaine, nos journalistes spécialisés en musique ajoutent des chansons à la liste d’écoute de La Presse sur Spotify. Voici trois titres récents qui se retrouvent dans notre sélection.

La vie en rose, Nick Cave

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Expo Stranger Than Kindness de Nick Cave

Ce classique français d’Édith Piaf, repris par le grand Nick Cave ? On est curieux. On écoute… et ça fonctionne ! D’abord entendue avec seul piano, la voix cassée du grand Australien est accompagnée à mi-parcours par des notes heureuses de saxophone et de synthétiseur, gracieuseté de deux membres du groupe Bleachers, venus le rejoindre en studio. Cette ballade lumineuse est l’une des pièces entendues dans la série The New Look, diffusée sur Apple TV+ depuis quelques jours et qui retrace les destins de Christian Dior et de Gabrielle Coco Chanel dans le Paris des années 1940. La réalisation de la bande sonore a été confiée à Jack Antonoff, réalisateur, certes, et chanteur du groupe… Bleachers. On retrouve de grands noms sur la bande sonore : Florence and the Machine, le groupe 1975, Lana Del Rey, Perfume Genius… À écouter !

Noir sur noir, Marie-Mai

PHOTO FOURNIE PAR SPECTRA Marie-Mai

Plus de cinq ans après Elle et moi, son précédent album sorti en novembre 2018, Marie-Mai a annoncé vendredi son grand retour sur disque avec une nouvelle chanson intitulée Noir sur noir. Après un détour du côté de l’électro-pop, l’autrice-compositrice-interprète y fait clairement un retour aux sources pop-rock, qui lui va comme un gant depuis ses débuts. Comme elle a toujours su si bien le faire, les paroles sont proches du journal intime : Marie-Mai y dévoile des blessures cachées, mais avec une touche de lumière qui apparaît à la fin de la pièce. Il n’y a pas de date précise encore dévoilée, mais le nouvel album de la chanteuse sortira à l’automne 2024.

Ton image partout, Daran

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Daran

Son dernier album était un live enregistré à Montréal et sorti en 2018. Son dernier « vrai », Endorphine, a paru un an plus tôt. Bref, ça faisait un bail que Daran n’avait pas poussé sa magnifique voix rauque. Cette ballade est typée dans le style qui lui a conféré tant d’admirateurs : ouverture douce, montée, voix calme, puis poussée… Ton image partout, qui traite de la fin d’une relation amoureuse, est le premier extrait d’un album qu’on n’attendait plus, Grand hôtel Apocalypse, qui viendra à nous plus tard cette année. On a comme l’impression que le retour de Daran se fera en grand.

