Le groupe montréalais Corridor est sélectionné à South by Southwest.

Beaucoup de Québécois à South by Southwest

Encore cette année, le festival South by Southwest (SXSW) – l’un des plus importants de l’industrie du divertissement – accueillera une belle délégation d’artistes québécois.

Au total, 23 artistes ou groupes musicaux du Québec sont en sélection officielle à SXSW, qui se tient cette année du 8 au 16 mars prochain à Austin, au Texas. Il s’agit de Alix Fernz, Arielle Soucy, Corridor, Crabe, DVTR, Hanorah, Jason Voltaire, La Sécurité, Le Couleur, Lola 1 : 2, Love Language, maxime., Miranda Joan, N Nao, Night Lunch, NOBRO, Population II, Prince Amine, Shaina Hayes, Simon Leoza, Sorry Girls, Totalement Sublime et zouz. La SODEC organise une rencontre de réseautage, le 13 mars à Austin, et dix artistes québécois s’y produiront.

Les artisans musicaux s’ajoutent aux huit films québécois sélectionnés par les organisateurs de SXSW – un record pour la Belle Province : 7 battements par minute (Yuqi Kang), À toi les oreilles (Alexandre Isabelle), Adrianne & le château (Shannon Walsh), Jour de chasse (Annick Blanc), Hello Stranger (Amélie Hardy), Mon cœur de tomate (Benoît Le Rouzès Ménard), Les tortues (David Lambert) et Un trou dans la poitrine (Alexandra Myotte et Jean-Sébastien Hamel).

PHOTO TIRÉE DU SITE INTERNET DE GENTILHOMME L’installation POP !

Côté numérique, deux œuvres XR québécoises sont en sélection : Joseph Rouleau : dernier rappel (Émilie Rosas et Colas Wohlfahrt) et Opal (Thibaut Duverneix et Guillaume Cardell). Une installation interactive intitulée POP !, créée par Gentilhomme, sera aussi présentée dans la ville d’Austin jusqu’au 22 mars. Elle est composée de cinq monolithes renfermant chacune une créature gonflable.

L’an dernier, le Québec était représenté par 19 artistes musicaux et trois films.

Consultez le site du festival South by Southwest