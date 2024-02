Il y a une dizaine d’années, The Posterz était de tous les festivals québécois et l’un des rares groupes rap d’ici à connaître du succès à l’international. La fin abrupte des activités du trio a été ardue pour Kris the $pirit. Le MC revient en solo et en force avec l’excellent The Kings of Dog Town, produit par l’ancien chef d’orchestre de Dead Obies, VNCE.

The Posterz a accompli il y a 10 ans ce que Planet Giza est en train de réaliser : tournée européenne, sur l’affiche de nombreux festivals, large couverture médiatique, chansons sur de populaires listes de lecture, intérêt de diverses maisons de disques. Alors, quand l’aventure s’est terminée prématurément, le moral de Kris the $pirit a été lourdement affecté.

« J’ai abandonné le rap, confie-t-il sans détour. Nous n’avons pas réussi à livrer l’album qui nous aurait amenés ailleurs. Nate Husser est parti [à Los Angeles] pour poursuivre en solo et c’était fini pour moi. »

Toutefois, le hip-hop oriente la vie de Kris the $pirit depuis qu’il a 10 ans et sa passion pour la musique n’allait pas s’éteindre si subitement. En 2018, Make It Rain Records, défunte division hip-hop de l’étiquette montréalaise Bonsound, lui a offert un contrat qui relançait officiellement sa carrière. Kris a rapidement proposé les albums Spirit Mode Vol. 1 et The Prana. Mais, de son propre aveu, il « n’avai[t] pas encore l’oreille pour la qualité ».

J’étais très nonchalant. J’allais au studio pour m’amuser et le résultat m’importait peu. Cette formule a fonctionné pour The Posterz, car notre production était supérieure, mais j’ai réalisé qu’on s’attendait désormais à une certaine qualité de ma part. Kris the $pirit

Ainsi, le rappeur anglophone montréalais a passé les années suivantes à chercher le son qui le représentait le mieux. Celui aux accents électros, réalisé en compagnie d’Eva Shaw, lui a permis d’accumuler des centaines de milliers d’écoutes, mais ce n’est pas ce qu’il a décidé de proposer sur son « vrai projet ». « J’ai choisi de raconter ma véritable histoire avec des beats qui correspondent à celle-ci. Je désirais de la cohésion dans les thèmes. C’est mon meilleur travail, celui que je préfère », indique-t-il.

Avant l’embourgeoisement

Ainsi, The Kings of Dog Town raconte l’époque qui précède l’embourgeoisement de Pointe-Saint-Charles, où Kris a grandi, et des quartiers environnants de Verdun et de Saint-Henri.

« C’est comme un documentaire sur mon quartier et sur mon enfance jusqu’à la jeune vingtaine. C’est sombre, c’est triste. C’est la vérité, explique celui qui est né dans une grande famille d’origine jamaïcaine. Pointe-Saint-Charles était ravagée par la pauvreté, la drogue, la violence et le racisme bien avant que j’y habite. Je voulais que les gens le sentent et l’entendent. »

En plus des récits lugubres des rues du Sud-Ouest montréalais débités par la voix rauque et le flow précis de Kris, ainsi que des ambiances riches et sinistres de VNCE – puis de Mike Shabb sur la deuxième piste, Fear God –, The Kings of Dog Town est truffé d’interludes qui relatent la rude histoire du secteur. L’album bénéficie également des mots coups-de-poing d’Akshun Man et des refrains mélodieux de Lolly D. Seuls les brillants Do, The Outcast, Rvlr Magz et Nate Husser rappent aux côtés de Kris sur son premier disque en six ans.

« Nate est plus un ami qu’un partenaire de groupe maintenant, lance Kris à propos de l’autre voix des Posterz. C’est avec lui que j’ai commencé à enregistrer adolescent, dans un centre communautaire. Même à L. A., il est là pour moi. C’est lui qui m’a permis de travailler avec Eva Shaw. Il donne mon nom quand on cherche quelqu’un pour écrire pour d’autres artistes, telle Nicki Minaj. On reçoit encore des offres pour The Posterz, mais la musique qu’on nous propose n’est pas celle qu’on a envie de faire. »

Nouveautés en avril

Celle que Kris the $pirit veut faire n’est pas que noirceur et mélancolie. Une version bonifiée de quatre morceaux supplémentaires de The Kings of Dog Town sera lancée en avril et ceux-ci possèdent un tout autre rythme. Produits par Kris et Rob Mil, ils sont d’inspiration drum and bass et démontrent la polyvalence de l’artiste.

« Ce son détonnait par rapport à l’album, mais je ne connais pas d’autres rappeurs qui le maîtrisent. Je rappe, je produis, j’échantillonne et je m’amuse avec ce son. C’est ma signature en ce moment. »

Kris the $pirit assurera la première partie de DillanPonders à L’Escogriffe, à Montréal, le 16 mars, en plus d’offrir des spectacles à Ottawa, à London et à Toronto.

