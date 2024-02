Chaque semaine, nos journalistes spécialisés en musique ajoutent des chansons à la liste d’écoute de La Presse sur Spotify. Voici trois titres récents qui se retrouvent dans notre sélection.

Écoutez notre liste d’écoute

L’affiche rouge, Feu! Chatterton

Le mélomane de même que l’amoureux de la chanson française nous diront que cette pièce est loin d’être une nouveauté, et ils auront raison. Depuis 2021, le groupe de rock Feu! Chatterton reprend L’affiche rouge, une chanson originale de Léo Ferré, sortie en 1961, célébrant Missak Manouchian, héros de la résistance française fusillé il y a 80 ans par les Allemands. Mais voilà, ladite chanson est offerte depuis quelques jours sur les plateformes musicales, alors que Manouchian a été intronisé au Panthéon français mercredi dernier. Un vinyle en édition limitée est aussi en vente depuis vendredi avec les versions de Léo Ferré et de Feu ! Chatterton. Bref, cette reprise est d’actualité et se veut un heureux prétexte pour tendre l’oreille à la voix unique, chaude et précise d’Arthur Teboul, leader de Feu !. Elle est ici placée à l’avant d’instruments discrets et minimalistes (synthé et guitare douce). Des frissons à l’écoute, on vous le garantit.

Philippe Beauchemin, La Presse

Extrait de L’affiche rouge, de Feu! Chatterton 0:00 0:00 Couper le son

L’île d’Orléans, Simon Kearney

PHOTO PATRICE LAROCHE, ARCHIVES LE SOLEIL Simon Kearney, en 2019

Tout ce qui lie Simon Kearney à l’île d’Orléans imprègne le premier extrait de son quatrième album. La pièce s’intitule tout simplement L’île d’Orléans et c’est à ce territoire qu’il côtoie tous les jours qu’il s’adresse dans le refrain intime et empreint de douceur. Le morceau témoigne de son profond attachement au lieu, comme une chanson d’amour, sur des airs de folk et de pop que l’auteur-compositeur-interprète a insufflés partout sur son album à venir, L’île (qui paraîtra le 26 avril prochain). Le vidéoclip qui accompagne la parution de la pièce a été concocté par Simon Kearney lui-même, aidé de ses amis. Filmé sur de vieilles cassettes VHS, il nous dévoile le coin de l’île d’Orléans que l’artiste affectionne, dans un paysage hivernal.

Marissa Groguhé, La Presse

Extrait de L’île d’Orléans, de Simon Kearney 0:00 0:00 Couper le son

What I Did, Valaire

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Valaire

Après une absence de sept ans, Valaire semble être dans une nouvelle veine créatrice. À peine un an après la sortie de son excellent album Jazz Futon, la bande de musiciens lancera le 5 mars un EP, qui en est la suite logique... et ce, même dans le titre Sofa So Good qui s’annonce tout aussi richement jazz, funk, électro, et plein d’autres choses encore, que son précédesseur. C’est en tout cas ce que laisse deviner What I Did, nouvelle pièce sortie cette semaine, avec comme soliste Amen Deniro, chanteur soul de Québec dont la voix caressante se mêle parfaitement au rythme langoureux de la chanson.

Josée Lapointe, La Presse