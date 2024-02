Jennifer Lopez annonce son retour sur scène après une pause de cinq ans, et bonne nouvelle pour les Québécois : elle fera un arrêt par le Centre Bell, à Montréal, le lundi 5 août 2024.

Produite par Live Nation, la tournée This Is Me… Now passera par 34 villes en Amérique du Nord : 32 aux États-Unis, de deux au Canada, soit Toronto (le 2 août) et Montréal.

Cette tournée fort attendue sera lancée le 26 juin à Orlando, en Floride, et se conclura à Houston, au Texas, le 31 août. Au programme : des chansons du nouvel album This Is Me… Now, qui sortira le 16 février, et bien sûr, des succès de son répertoire.

Dans un communiqué, evenko rappelle qu’il s’agira d’un retour sur la route pour JLo depuis sa populaire tournée de 2019 qui avait rapporté plus de 50 millions de dollars.

Les billets seront disponibles en prévente dès le mardi 20 février à 9 h (heure locale). La mise en vente générale aura lieu le vendredi 23 février à 10 h (heure locale).

