La talentueuse contralto québécoise Rose Naggar-Tremblay est aussi une autrice-compositrice-interprète qui puise son inspiration autant du côté du monde lyrique que chansonnier.

Quand un artiste lyrique se frotte à la musique populaire, c’est la plupart du temps en s’emparant d’un répertoire déjà existant. C’est ce qui rend encore plus intéressante la démarche de la contralto québécoise Rose Naggar-Tremblay. En effet, celle dont le début de carrière est florissant – elle a remporté au cours des dernières années la bourse de carrière Fernand-Lyndsay de 50 000 $, le deuxième prix au Prix d’Europe et le Concours de chant de l’OSM – écrit et compose aussi. Dans le mini album Je me souviens à toi, elle se fait donc autrice-compositrice-interprète et offre six chansons originales qui se situent au carrefour de la chanson française, du néo-classique et de l’opéra.

Et le résultat est franchement beau. Dès la première chanson, la magnifique Paris en bouteille, la chanteuse nous happe avec son interprétation pleine de nuances et sa voix riche aux mille couleurs, qui n’est pas seulement juste et maîtrisée comme on ne l’entend pas si souvent, mais porteuse d’une émotion vraie. Le timbre est grave, mais si la contralto n’est jamais loin avec quelques élans dans les hauteurs, on est vraiment dans un univers de chanson intimiste qui berce et émeut – Rose Naggar-Tremblay est dotée aussi d’un sens certain de la mélodie, dont on sent qu’elle puise l’inspiration autant du côté du monde lyrique que chansonnier.

L’enrobage de piano et de cordes donne de l’élégance à cet album tout en douceur et en force tranquille réalisé par Gabriel Lapointe. Mais il y a aussi des chœurs et de l’accordéon, et toutes sortes de touches délicates qui soutiennent les textes très personnels de la chanteuse. Même dans la chanson titre Je me souviens à toi, qui est écrite à partir d’extraits de poèmes de Sappho, il est clair que chaque mot est senti et habité.

Rose Naggar-Tremblay sort de sa zone de confort lyrique et se sert de ses multiples influences pour livrer un album hors du temps – peut-être un peu trop, l’ancrer davantage dans le présent pourrait être un atout si elle répète l’expérience. Mais en réussissant à nous émouvoir ainsi en six petites chansons, elle montre déjà qu’elle a la profondeur et la sincérité pour toucher les gens directement dans le plexus. Et ça, c’est une qualité qui n’a pas d’âge.

