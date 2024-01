PHOTO ELIZABETH WEINBERG, THE NEW YORK TIMES

Avec ce riche album principalement en espagnol, Kali Uchis fait fondre les barrières entre les genres et les cultures, créant des univers moelleux assis sur des rythmes qui n’ont pourtant rien de doucereux.

L’orchidée, fleur qui prête son nom au quatrième album de Kali Uchis, est un emblème en Colombie, pays natal de ses parents. C’est aussi un symbole de fertilité – la chanteuse pop vient d’ailleurs d’annoncer qu’elle attend son premier enfant –, mais aussi de sensualité et de séduction. Ce qui colle parfaitement à ses nouvelles chansons.

Toute la première partie d’Orchideas mise en effet sur des morceaux pop aux mélodies gracieuses, nappées d’œillades de claviers délicates, sur lesquelles s’étend le chant souvent haut perché et enjôleur de la chanteuse. Son ton est chevillé à son propos : Kali Uchis évoque des jeux de séduction et la passion amoureuse, avec du piquant dans l’attitude.

Un changement de cap radical survient au mitan de l’album avec la chanson Te Mata (Ça te tue), un élégant boléro où la chanteuse américano-colombienne déploie la puissance dont elle est capable. La suite est aussi moins uniforme : Tu Corazon Es Mio puise dans la déclinaison pop du R & B, Munekita (avec El Alfa et JT) et Labios Mordidos (avec Karol G) flirtent avec le reggaeton, No Hay Le Parte s’inspire de la house et la finale Dame Beso/Muevete plonge dans le merengue !

Kali Uchis ne fait pas qu’afficher fièrement sa double appartenance culturelle, elle métisse avec brio ses multiples inspirations et racines, montre sa maîtrise de formes classiques comme son envie de redessiner les frontières de la pop. Orchideas est un bouquet pop éclaté qui a tout ce qu’il faut pour mettre de l’ambiance dans une soirée qu’on voudra plus chaude qu’une nuit d’hiver.

