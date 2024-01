Parmi tous les nouveaux albums sortis récemment, en voici quelques-uns qui ont attiré notre attention.

Sleater-Kinney

Depuis 30 ans – si on fait fi d’une pause de près de 10 ans au milieu des années 2000 –, Sleater-Kinney est une valeur sûre. Le duo américain composé de Carrie Brownstein et Corin Tucker – à la suite du départ en 2019 de la batteuse Janet Weiss – est toujours authentique, féministe et ne se gêne pas pour exprimer ses opinions politiques. Ce Little Rope, 11e album de SK, ne fait pas exception, bien qu’il soit plus triste qu’à l’habitude. Cependant, les 10 chansons produites par le polyvalent John Congleton forment aussi un parcours de la souffrance à la guérison.

Indie rock Little Rope Sleater-Kinney Loma-Vista

Kid Cudi

Après avoir songé à devenir professeur de maternelle (!) à la suite de la sortie de l’album et film d’animation Entergalactic, en 2022, le polyvalent Scott Mescudi a finalement décidé d’enregistrer son onzième album. De toute évidence, l’inspiration ne manquait pas, Insano étant constitué de 21 pièces. On y retrouve Travis Scott, Pharrell Williams, A $ AP Rocky, Lil Wayne, Young Thug, Lil Yachty ainsi que le regretté XXXTentacion. DJ Drama « anime » l’œuvre produite par une multitude de compositeurs, tels Dot da Genius, Bnyx, Mike Zombie, WondaGurl et Jean-Baptiste Kouame. À l’instar de ses disques précédents, Insano révèle des facettes plus personnelles de Kid Cudi tout en offrant bon nombre de morceaux enjoués.

Rap Insano Kid Cudi Universal Music

Alexandre Poulin

Sixième album de l’enseignant devenu chanteur, La somme des êtres aimés est né durant les derniers mois de vie du père de l’artiste. « J’ai trouvé ça difficile d’aller au fond de mes tripes, d’y aller pour vrai. C’est venu me chercher creux, mais c’est tant mieux », a-t-il confié en entrevue avec La Presse. Pour témoigner de l’émotion du propos, qui traite aussi de « l’importance des [siens] et [de] la quête fuyante d’un bonheur simple », Alexandre Poulin s’est inspiré des sonorités des années 1970. Il s’est entouré de Ghyslain Luc Lavigne, Richard Deschêne, Félix-Antoine Beaudoin et Antoine Loiselle pour concrétiser l’œuvre. Il la présentera en tournée, dès le 28 janvier, partout au Québec.

Folk La somme des êtres aimés Alexandre Poulin Bleu Cardinal

21 Savage

American Dream est non seulement le premier album solo du rappeur d’Atlanta depuis I am > I Was, lancé en 2018, mais il s’agit également de la trame sonore du film du même nom qui met en vedette Donald Glover, Caleb McLaughlin et Natasha Lyonne, et qui prendra l’affiche le 4 juillet. 21 Savage a réuni une impressionnante brochette d’artistes pour l’occasion : Travis Scott, Young Thug, Doja Cat, Metro Boomin, Summer Walker, Burna Boy, Mariah The Scientist, Lil Durk et Brent Faiyaz. En dépit de l’abondance de collaborateurs, l’œuvre est assurément la plus intime du MC d’origine britannique. Sur une variété de rythmes, autant trap que RnB, il offre une réflexion sur son parcours parsemé d’embûches.