La chanteuse crie Buffy Sainte-Marie a annoncé hier soir qu’elle ne se produirait plus en spectacle.

La Presse Canadienne

Dans un communiqué, elle a évoqué plusieurs raisons, dont des préoccupations de santé liées au voyagement et des limitations physiques.

Elle dit que ses problèmes d’arthrite aux mains et une récente blessure à l’épaule l’empêchent d’offrir un spectacle selon ses standards.

La chanteuse de 82 ans est devenue en 1982 la première artiste autochtone à remporter un Oscar pour avoir coécrit la chanson Up Where We Belong dans le film Officier et Gentleman.