Jusqu’à tout récemment, nous ne connaissions The Flaming Lips que de nom. Puisque le groupe américain était à Osheaga dans le cadre de sa tournée célébrant le 20e anniversaire de l’acclamé Yoshimi Battles the Pink Robots, nous l’avons écouté quelques fois sur la route des vacances. Et nous avions hâte de voir la version en spectacle.

En dépit d’une mise en scène colorée, la formation menée par Wayne Coyne, seul membre fondateur toujours de la partie, a dû insister tout au long de sa performance pour maintenir l’attention du public.

Le chanteur, accompagné de cinq musiciens, dont deux batteurs, a commencé le programme à l’intérieur d’un ballon transparent. Quatre gigantesques robots roses se sont ensuite gonflés pendant la première chanson, Fight Test. Ils ont été dégonflés et regonflés à quelques reprises durant le spectacle. Après avoir quitté sa bulle, Coyne a fait remarquer à la foule à quel point il s’agissait d’une belle soirée et qu’il fallait en profiter. Les spectateurs semblaient apprécier, mais n’étaient peut-être pas assez démonstratifs à son goût.

L’excentrique artiste a ensuite enfilé une sorte de poncho-peignoir sur lequel était imprimée la silhouette de Wonder Woman. Une grosse boule disco a fait son apparition, des ballons remplis de confettis ont été lancés dans la foule, puis, après quelques chansons magnifiquement jouées, un arc-en-ciel a été gonflé pour l’interprétation de la merveilleuse Do You Realize ??. « Si vous ne voulez pas avoir de regrets, dites tous les jours aux gens qui vous sont chers que vous les aimez », a suggéré Wayne Coyne à la foule. Cette pièce et les deux dernières ont permis aux Flaming Lips de terminer leur passage à Montréal sur une bonne note.