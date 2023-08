Daniel Adair, Chad Kroeger, Ryan Peake et Mike Kroeger, du groupe Nickelback, au Canadian Music Hall of Fame à Calgary, en juin dernier.

Les commentaires désobligeants sur Nickelback atteignent rarement Chad Kroeger. Mais certaines remarques le heurtent profondément, révèle la bande-annonce d’un nouveau documentaire intitulé Hate to Love : Nickelback.

Réalisé par Leigh Brooks, le long métrage sera présenté en première mondiale au Festival international du film de Toronto, en septembre. Il explorera l’ascension du groupe canadien au début des années 2000, sa domination des palmarès radio avec How You Remind Me, Photograph et plusieurs autres titres rock consensuels, et surtout, la rançon du succès. Le quatuor est effectivement devenu le groupe le plus détesté au monde. La critique lui reprochait notamment de pondre des chansons à numéros, qui suivaient la même formule.

« La haine qu’on reçoit, on peut en rire 90 % du temps, mais certaines remarques blessent », déclare Chad Kroeger dans l’aperçu de 2 minutes 37 secondes, récemment publié sur l’internet.

Nickelback a lancé en 2022 son 10e album en carrière. La formation poursuit actuellement une tournée de spectacles baptisée Get Rollin.