(New York) Randy Meisner, un des membres fondateurs des Eagles, est mort à l’âge de 77 ans, a annoncé le groupe rock américain jeudi.

Hillel Italie Associated Press

Meisner s'est éteint mercredi soir à Los Angeles des suites de complications liées à une maladie pulmonaire obstructive chronique, ont annoncé les Eagles dans un communiqué.

Le bassiste avait enduré de nombreuses souffrances ces dernières années et une tragédie personnelle en 2016 lorsque sa femme, Lana Rae Meisner, est morte après s’être accidentellement tirée dessus.

Entre-temps, Randy Meisner avait été diagnostiqué avec un trouble bipolaire et avait de graves problèmes avec l’alcool, selon des documents judiciaires et des commentaires faits lors d’une audience en 2015 au cours de laquelle un juge a ordonné à Meisner de recevoir des soins médicaux constants.

Appelé « l’homme le plus doux du monde de la musique » par son ancien compagnon de groupe Don Felder, le bassiste a rejoint Don Henley, Glenn Frey et Bernie Leadon au début des années 1970 pour former la quintessence du groupe de Los Angeles et l’une des formations les plus populaires de l’histoire.

« Randy faisait partie intégrante des Eagles et a joué un rôle déterminant dans les premiers succès du groupe, indique le communiqué des Eagles. Son registre vocal était étonnant, comme en témoigne sa ballade fétiche, Take It to the Limit. »

Bien que Frey et Henley chantent la plupart du temps, Meisner est à l’origine de cette chanson qui figure sur l’album One of These Nights de 1975.

« Pour moi, la raison d’être des Eagles, c’est cette combinaison et cette alchimie qui font que toutes les harmonies sonnent parfaitement », a déclaré Meisner au site web musical lobstergottalent.com en 2015.

« Ce qui est drôle, c’est qu’après avoir fait ces albums, je ne les ai jamais écoutés et ce n’est que lorsque quelqu’un vient chez moi ou que je suis chez quelqu’un et qu’ils sont joués en arrière-plan que je me dis : « Bon sang, ces disques sont bons ». »

Fils de métayers et petit-fils d’un violoniste classique, Meisner avait joué dans des groupes locaux dès l’adolescence. À la fin des années 1960, il a déménagé en Californie et a rejoint un groupe de country rock, Poco, aux côtés de Richie Furay et Jimmy Messina.

En tant qu’artiste solo, Meisner n’a jamais approché le succès des Eagles, mais il a eu des succès avec Hearts On Fire et Deep Inside My Heart. Il a aussi joué sur des disques de Joe Walsh, James Taylor et Dan Fogelberg, entre autres.

Entre-temps, les Eagles ont mis fin à une pause de 14 ans en 1994. Meisner a rejoint les membres passés et présents du groupe en 1998 lors de leur intronisation au Rock and Roll Hall of Fame et a interprété Take It Easy et Hotel California.

Pendant une décennie, il a fait partie des World Classic Rockers, un groupe de tournée qui a compté à plusieurs reprises Donovan, Spencer Davis et Denny Laine.

Meisner s’est marié deux fois, la première alors qu’il était encore adolescent. Il a eu trois enfants.

Le groupe a déclaré que les préparatifs des funérailles étaient en cours.

Avec la contribution d’Andrew Dalton à Los Angeles