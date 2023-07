Compagnon musical de Richard Séguin, Florent Vollant, Chloé Sainte-Marie et Laurence Jalbert entre autres, le guitariste Réjean Bouchard s’est éteint dimanche, rapporte sa page Facebook officielle.

« Réjean nous a quittés cette nuit en douceur entouré de sa famille. Il est parti jouer avec ses copains », dit simplement le message publié dimanche. L’annonce de son décès a suscité une pluie d’hommages sur le réseau social de la part de ses amis chanteurs et musiciens.

« Tu as été une source d’inspiration pour moi et pour des dizaines de guitaristes partout au Québec, a écrit Richard Séguin. Je t’ai toujours vu comme un homme libre, libre dans tes choix, libre dans ta musique, pour dire et vivre le vrai sans compromis et suivre ton chemin. Ami, grand musicien, tu nous as beaucoup donné. »

La famille du Studio Makusham, à Mani-Utenam, a aussi célébré le guitariste, qui avait tissé des liens avec les Innus et notamment accompagné Florent Vollant sur scène. « Merci de ton amitié, de tes encouragements. Merci pour tout ce que tu nous as appris, pour tous les artistes que tu as accompagnés au Festival Innu Nikamu et au Studio Makusham, tu nous as tant donné. »

Alan Côté, fondateur du Festival en chanson de Petite-Vallée, a souligné les liens du disparu avec les autochtones. « Tu auras contribué à construire des ponts entre les artistes et les publics québécois et ceux issus des Premières Nations, écrit-il. Ta guitare continuera de résonner en nous et sur les scènes, dans les doigts de ton dauphin Ivan Boivin. »

La perte est aussi immense pour Chloé Sainte-Marie. Réjean Bouchard a été un précieux collaborateur pour elle depuis son album Je pleure, tu pleures. En plus de l’accompagner sur scène, le guitariste a en effet réalisé tous ses disques importants. « Je perds mon frère, a-t-elle écrit. Et plus encore, mon Père musical. Merci Réjean de m’avoir projeté en existence. De m’avoir donné mon propre son… »

Les causes de la mort n’ont pas été précisées, mais Le Nouvelliste rapporte que le musicien était malade depuis un certain temps déjà.