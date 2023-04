Riot Grrrl

Anatomie d’un mouvement révolutionnaire

Début des années 1990, État de Washington : armées de leurs instruments et de leurs grandes gueules, de jeunes musiciennes donnent naissance au mouvement punk féministe Riot Grrrl. En creusant leur propre sillon, loin du machisme et des diktats de l’industrie, elles revendiquent une « révolution de filles ». Plus de 30 ans plus tard, Bikini Kill, un des groupes emblématiques de ce soulèvement, s’apprête à fouler les planches du MTelus, ce 12 avril. Et son message résonne toujours.