La programmation intérieure complète des Francos de Montréal est maintenant dévoilée. « Entre nostalgie et nouvelle garde », l’affiche présente des noms tels Louane, Marjo, Souldia, Jok’Air et Arthur H. Des artistes qui s’ajoutent à ceux déjà annoncés, comme -M-, Isabelle Boulay, Daniel Bélanger, Louise Attaque ou Philippe B, en prestation du 9 au 17 juin.

Pour ses spectacles intérieurs payants, dans sept des salles du Quartier des spectacles de Montréal, les Francos annoncent de nouveaux noms, certains représentant les vétérans du festival et d’autres la nouvelle génération. Ainsi, Souldia, Louane, Marjo, Jok’Air, Arthur H, Les Hôtesses d’Hilaire, Yuksek, entre quelques autres, seront présents en juin.

Les spectacles en salle de Louise Attaque, Juliette Armanet, Philippe B, Lost et Camélia Jordana avaient déjà été annoncés.

« On a finalement convaincu Louane de venir jouer chez nous, ça fait des années qu’on est là-dessus, affirme Maurin Auxéméry, directeur de la programmation du festival. Il y a un grand public pour elle ici. Autant des enfants, qui ont capoté sur le film La famille Bélier, que leurs parents. » Pour lui, l’ajout de Marjo à la programmation était un « incontournable » cette année. Il souligne également la présence de Julette Armanet, « l’une des artistes françaises les plus hot en ce moment », qui donne toujours un superbe spectacle.

Une soirée Rap Queb Monuments, en l’honneur de l’album développé par Taktika l’an dernier, rassemblant les OG du rap québécois, sera présentée au Club Soda le 17 juin. Comme le veut la tradition, une quinzaine d’artistes de toute la francophonie se présenteront sur scène pour le spectacle de L’École nationale de la chanson, le 9 juin.

Les artistes à l’affiche des Francos nous viennent d’Europe, mais également beaucoup du Québec, comme chaque année. « Ce qui est important, c’est l’amour de la langue, explique Maurin Auxéméry, qui dirige aussi le bateau pour le Festival de jazz. On est une équipe qui aime cette langue et qui a à cœur de la faire briller. Ça nous permet d’aller dans toutes les directions, pour que plein de gens s’y retrouvent. On aime le hip-hop, on aime la chanson, on aime les trucs plus pop. Ce festival est à l’image de tout ça. »

Faire un festival

Si la confection d’une programmation attrayante est un art, les organisateurs du festival affinent leur technique depuis assez d’années pour en maîtriser habilement les rouages. Pour ces 34es Francos, la formule gagnante reste la même. On doit par exemple s’assurer de ne pas mettre deux artistes qui attirent le même public en concert au même moment, explique Maurin Auxéméry. On doit décider de ceux qui seront en spectacles gratuits à l’extérieur et ceux qui offriront un concert en salle.

Il faut aussi choisir quelle salle conviendra le mieux à chaque artiste – Daniel Bélanger, par exemple, sera en spectacle avant les Francos pour trois spectacles au MTELUS ; le festival proposera donc un tout autre format, dans le confort de la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, lors de deux autres concerts.

Pour certains artistes, l’ambiance et la foule d’un spectacle extérieur sont une magnifique vitrine, qu’ils préféreront à un concert en salle. « C’est le début de l’été, on aime faire la fête pendant ces spectacles, c’est plus propre à de gros rassemblements, ce qui convient mieux avec certains artistes », ajoute le directeur de la programmation. Les Francos annonceront dans les prochaines semaines les artistes de la programmation extérieure. « Il y a de très belles surprises qui s’en viennent. »